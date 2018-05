Kusy americké historie dlouho ležely v moři. Teď jsou k vidění na výstavě v Brně

Raketa Saturn V je pro fanoušky kosmonautiky legendou. Jedná se o nejsilnější a nejvýkonnější raketu, kterou kdy NASA sestrojila. K obloze jich vyslala celkem 13. První dva stupně těchto raket končily po splnění své funkce v moři – a nikdo už nedoufal, že by kdy spatřily světlo světa. Pak se ale miliardář a podnikatel ve vesmírné turistice Jeff Bezos se rozhodl, že je ve vlnách Atlantiku najde…

„Jaké neuvěřitelné dobrodružství! Právě teď míříme zpět na mys Canaveral a završujeme tak tři týdny na moři, kdy jsme pracovali v hloubce téměř tří mil. Našli jsme toho tolik! Viděli jsme úžasný podvodní svět: fantastickou zahradu plastik zkroucených motorů F1, která vypráví příběh o prudkém a plamenném konci těch, kteří byli svědky programu Apollo.“

Těmito řádky začal příspěvek, který 20. března 2013 vyvěsil na své stránky americký miliardář Jeff Bezos, ředitel portálu Amazon.com. A kousek ze sousoší, o kterém psal, je nyní k vidění i na výstavě Cosmos Discovery v Brně.

Fascinating evening at the @museumofflight . Great #Apollo display with @JeffBezos recovered Saturn V F1 engine from the floor of the Atlantic ocean. #avgeek pic.twitter.com/hsIcmURDQB