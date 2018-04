Na oběžné dráze vzniká luxusní hotel. Za 196 milionů korun nabídne 16 západů slunce denně

Vesmírný hotel Space Orion by měl otevřít v roce 2021Foto: Space.com

Hledáte nějaký dobrý hotel s výhledem a bez davů turistů? Máme pro vás tip – pobyt přímo ve vesmíru. Jen si to představte: 16 východů a západů Slunce denně a co teprve ten výhled! Lepší byste asi jen těžko hledali.

Vesmírní turisté by už za pár let mohli bydlet ve vesmírné stanici Aurora, kterou vyvíjí start-up v kalifornském Silicon Valley. Stanice bude na oběžné dráze Země a bude v ní místo celkem pro šest lidí: dva členy posádky a čtyři turisty. První z nich by vesmírný hotel měl ubytovat už v roce 2021.

Žádná „sauna“ cestovatele nečeká. Zato si budou moct vyzkoušet třeba práci astronautů, laboratorní výzkumy nebo simulátor podobný tomu, který byl ve Star Treku. A budou si moct vypěstovat i vlastní rostliny – jako ve filmu Marťan, ve kterém si zahrál americký herec Matt Damon.

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://t.co/xSYcdeJbAo @OrionSpan #AuroraStation pic.twitter.com/6MKp6iPGns — Orion Span (@OrionSpan) 5. dubna 2018

Na rozdíl od postavy, kterou si zahrál Matt Damon, ale vesmírní turisté nemusí jen pracovat. Budou si moct odpočinout a pokochat se výhledem na Zemi. Užijí si taky spoustu západů a východů slunce, protože stanice Zemi obkrouží jen za 90 minut.

Splněný sen

Za „babku“ to ale nebude. Jenom rezervace vyjde v přepočtu na víc než 1,6 milionu korun. Pobyt na dvanáct dní pak bude stát zhruba 196 milionů korun.

Vesmírný hotel bude na oběžné dráze ve výšce 320 km nad povrchem Země. Budoucí hotel bude mít třináct metrů na délku a čtyři metry na šířku. Společnost zatím neoznámila, jak bude své klienty na orbit dovážet.

I přesto fandové vesmíru (a sci-fi) slaví. Bez ohledu na peníze, hotel Orion Span by mohl znamenat začátek éry, ve které se jejich dosud divoké představy a přání (jak je popsal třeba Douglas Adams ve svém Stopařově průvodci galaxií a jeho Restaurantu na konci vesmíru) začnou stávat skutečností.

Podívejte se, jak to v luxusním vesmírném hotelu bude vypadat: