Stačí mobil a glukometr. Monitorování na dálku ušetří pacientům cestu do ordinace

V diabetologických poradnách možná ubude pacientů. A to hlavně žen s těhotenskou cukrovkou. Nově jejich hladinu cukru může lékař sledovat online díky mobilní aplikaci. V Česku začala tento typ telemedicínského programu jako první svým klientům proplácet Oborová zdravotní pojišťovna.

Glukometr je přes Bluethooth propojený s telefonem a aktuální naměřená hladina cukru pacientky se hned ukládá v mobilní aplikaci. A k výsledkům se online dostane i lékař. A pokud jsou hodnoty vysoké nebo naopak příliš nízké, dostává zdravotník ještě ihned upozornění.

„Odchází okamžitě emailové upozornění jak pacientce, tak na email lékaře,“ vysvětluje Lenka Pizzalová z Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví.

Těhotenská cukrovka se zjišťuje dvěma testy. Na začátku těhotenství a potom mezi 24. a 28. týdnem.

A maily možná lékařům budou chodit stále častěji. Počet případů těhotenské cukrovky se za posledních patnáct let v Česku ztrojnásobil. Podle posledních údajů tímto typem cukrovky v roce 2013 trpělo přes čtyři tisíce žen.

„Nejčastější komplikací je větší růst plodu, který vede k problémům při porodu, možnému poškození plodu, obtížnému porodu a komplikacím maminky,“ vysvětluje předseda České diabetologické společnosti Milan Kvapil.

Efekt velkého bratra

V Česku se teď má rozjet program, který pomůže těhotným ženám. Na dálku jim bude hlídat hladinu krevního cukru. „Pacient dostane od lékaře mobilní telefon nebo tablet, který slouží jako mobilní brána, ke které bude připojeno několik přístrojů, jež změří různé vitální funkce pacienta. Jedná se například o glukometr, váhu, oximetr nebo tlakoměr,“ přibližuje David Kula z Národního telemedicínského centra v Olomouci.

„Telemedicína nenahradí lidský kontakt, ale může intezniztu významně zmenšít. “

DAVID KULA

V Česku telemedicína nachází velké uplatnění právě v diabetologii, slouží ale také dobře v kardiologii, kde lékaři často sledují pacienty se srdečním selháním, nebo ty, kteří mají problém se srážlivostí krve.

„Významnou skupinou jsou i pacienti po implantaci kardiostimulátoru a je potřeba sledovat to, jak daný kardiostimulátor funguje a jak na to reaguje jejich srdce,“ dodává.

U telemedicíny se projevuje takzvaný efekt "Velkého bratra" – pacienti mají pocit, že jsou pod větší kontrolou, neodváží se zalhat a jsou zodpovědnější ohledně návštěv, medikace a dodržování režimu, který předepsal lékař.

Telemedicína ve světě

Telemedicína není ve světě novinkou, už delší čas slouží k monitorování lidí s nemocným srdcem nebo cukrovkou.

Už od 30. let minulého století lékaři radí na dálku námořníkům přes rádio. Mezinárodní centrum založené v roce 1935 sídlí v Římě a dodnes své služby poskytuje zdarma.

Ještě předtím se lékařská pomoc na dálku rozšířila v Austrálii. Třeba v roce 1917 pošťák Fred Tuckett operoval muže těžce zraněného po pádu z koně, a to pouze na základě instrukcí odesílaných přes telegraf v Morseově abecedě lékařem ze čtyři tisíce kilometrů vzdáleného Perthu.

V Česku startuje první pojišťovnou hrazený telemedicínský program, který u těhotných žen sleduje hladinu cukru v krvi.

Monitorování pacientů na dálku pomohlo třeba dobývání vesmíru. Už při prvních pilotovaných letech Sověti i Američané sledovali třeba srdeční rytmus nebo mozkovou aktivitu kosmonautů.

Světová zdravotnická organizace považuje elektronické zdravotnictví za bezpečné od roku 2005. Němcům budou videokonzultace s lékaři už od července hradit pojišťovny pod podmínkou, že pacient aspoň jednou přijde do ordinace osobně. V americkém Texasu nebude brzy potřeba ani to, pokud to ještě odsouhlasí guvernér.