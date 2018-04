V Kopřivnici cvičí psy na vyhledávání rakoviny. Uspět může voříšek i starý pes

K tomu, aby pes dokázal rozeznat vzorek s rakovinou, stačí údajně jenom dlouhý čenich a správný výcvikFoto: Michal Polášek

Možná i váš pes nebo třeba voříšek od sousedů může diagnostikovat rakovinu dřív než lékařské přístroje. Dokázat se to snaží výzkumníci v Kopřivnici. Dvakrát do týdne k nim docházejí dobrovolníci se svými psy a trénují na vzorcích krve.

V dřevěné desce na zemi stojí čtyři sklenice s vatovými tampony. Černý německý ovčák je všechny postupně očichává a pak si u jedné z nich lehne. „Výborně,“ chválí psa Andyho jeho majitel, kynolog Josef Káňa.

Právě Andy umí ve výzkumném programu najít vzorek pacienta s rakovinou nejspolehlivěji. Úspěšnost má přes 91 procent. „Kynologie zahrnuje i pachové práce, které Andy už dělal, takže už měl určitou průpravu,“ vysvětluje Josef Káňa.

Psi dokážou čmuchat na úrovni jednotek mezi triliony. Rozpoznají například, že v několika bazénech vody je kapka krve. Zatímco člověk má pět milionů čichových receptorů, pes dvacetkrát až šedesátkrát více, záleží na rase.

Stačí dlouhý čumák

Podle spoluzakladatelky výzkumu Petry Matulové se identifikovat vzorky může naučit jak mladý, tak i starší pes.

„Měl by ale mít dlouhý čenich. Buldoček by toho nejspíš mnoho nevyčenichal,“ dodává s tím, že jiné kritérium pro účast v experimentu není. Uspět může voříšek i šlechtěný pes.

Lékaři se výzkumu zatím smějí

Psy se zatím učí identifikovat vzorky s rakovinou vaječníků a plic. Do budoucna by chtěli výzkumníci přidat ještě rakovinu prostaty a Alzheimerovu chorobu. Zatím se však potýkají s nedostatkem vzorků kvůli nedůvěře lékařů.

„Zní to jako anekdota, ale ve světě to funguje. Pes by měl umět vyčenichat rakovinu i v tom nejranějším stádiu,“ říká další z výzkumníků Spiros Tavandzis s tím, že v praxi by pro nejlepší přesnost mělo jeden pozitivní vzorek označit pět různých psů.

Závěrečnou zprávu by chtěli mít výzkumníci hotovou ještě letos a publikovat ji v prestižním vědeckém časopise.