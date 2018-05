Vyzkoušejte si život kosmonauta. V Brně vystavují model ruské orbitální stanice Mir

Pohled na Mir z paluby raketoplánu Discovery při letu STS-91Foto: volné dílo

Toužíte po cestě do vesmíru? Vyrazit můžete už v úterý 1. května, a to z brněnského výstaviště. Právě tam se koná výstava Cosmos Discovery, která návštěvníkům ukáže, jak vypadal život na ruské orbitální stanici Mir. Ta kolem Země začala obíhat už v roce 1986 a stala se první obydlenou vědeckou základnou ve vesmíru. Kolem Země obíhala celých 15 let.

„Když vstoupíme do Miru, postavíme se zády k zadní stěně a rychle se podíváme dopředu, zamotá se nám hlava,“ popisuje odborný garant výstavy Cosmos Discovery Pavel Toufar, když společně vstupujeme do modelu slavného ruského orbitu Mir.

„Není to nic mimořádného,“ dodává k tomu. „Model je nakloněný doleva, a to záměrně. Jde o optický klam, aby člověk, který sem vstoupí, měl stejný pocit jako kosmonauti, kteří kdysi vstupovali do vesmírného Miru.“

Výstava Cosmos Discovery mapuje vývoj pilotovaných kosmických letů od počátků až do současnosti. Obsahuje přes 200 originálních exponátů z USA i Sovětského svazu, reálné modely raket a raketoplánů a také unikátní dobové dokumenty. Návštěvníci na výstavě uvidí nejen orbitální stanici Mir, ale i ruský Sputnik, Lajku i Gagarina. Nechybí americký lunární program Apollo ani ruský Lunochod. Je zde obrovský model americké rakety Saturn, část řídicího střediska v Houstonu a také originál ruské lodi Sojuz.

Vnitřní prostor modelu orbitu je prostorný, k vidění tu proto je docela dost zajímavých věcí. I když to, co se nám vznáší nad hlavou, byste tu asi nečekali – podivný přístroj totiž připomíná šlapací kolo. „Sloužil k upevňování fyzické kondice, posádka na něm často cvičila,“ vysvětluje odborník na kosmonautiku.

Oba konce trupu stanice obsahují poklopy vedoucí k přechodovým komorám, ke kterým se připojovaly lodě s posádkami nebo nákladem. Jen do samotného řídicího střediska už se návštěvníci nedostanou, je totiž za sklem.

Výstava trvá do konce srpna

Mir na aktuální výstavě v BrněFoto: Martin Zvoníček

Proč je vlastně exponátem model, a nikoliv originál? Je to jednoduché – originál už neexistuje. „V březnu 2001 byl Mir už bez posádky dálkově ze Země naveden do atmosféry a shořel nad Tichým oceánem tak, aby případné trosky, které vzniknou a které případně neshoří v atmosféře, dopadly do Tichého ocenánu a nezpůsobily žádnou škodu,“ vysvětlil předseda Kosmo Klubu Radek Valkovič.

Mir tak v roce 2011 zanikl po patnácti letech práce a provozu na oběžné dráze. Připomenout si ho můžete na brněnské výstavě Cosmos Discovery až do 31. srpna.

Podívejte se, jak vypadaly poslední okamžiky ruského orbitu Mir: