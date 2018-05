ABBA se letos vrátí se dvěma novými písněmi. Na jednom pódiu si s ní ale můžete zazpívat už teď

Reportér Jakub Lucký si nenechal ujít příležitost a s Anni-Frid, Bennym, Björnem a Agnethou se vyfotilFoto: Jakub Lucký

Anni-Frid, Benny, Björn a Agnetha. Čtyři jména, která tvoří akronym ABBA. Slavná švédská hudební skupina letos po 35 letech vydává nové písně a také nově otevírá druhou část svého muzea ve Stockholmu.

Hned u vstupem do expozice vítá návštěvníky video sestříhané z různých koncertů ABBY. „Jeho autorem je Jonas Åkerlund, který spolupracoval s hudebníky jako Madonna, Lady Gaga nebo Metallica,“ vysvětluje mi kurátorka muzea Ing-Marie Hallingová.

Hudbou, zvuky a aktivitami je prodchnuté celé muzeum. O tom, že bude expozice velmi interaktivní, prý nebyly pochybnosti od samotného začátku.

„Mám moc ráda, když se analogové a digitální prvky míchají dohromady. Podporuje to vyprávění historie. Björn a Benny si to tak navíc přáli, aby muzeum nebyly jen skleněné vitríny s botami a cedulkami,“ zdůrazňuje kurátorka.

ABBA hledá pátého člena

„Máme tu hologramy, digitální avatary členů ABBA. S těmi vyjdete na pódium a zazpíváte si. To je dobrá věc, lidé rádi stojí před mikrofonem a zpívají, ať už jde o karaoke nebo něco jiného,“ říká Ing-Marie Hallingová.

Zatancovat si prostřednictvím vlastního avatara na písničky skupiny ABBA patří k hlavním atrakcím nové expoziceFoto: Jakub Lucký

Jednou z těch, kdo si to užívá, je i česká návštěvnice Marie. „Je to fajn, ale musíte se soustředit na hodně věcí – na text nebo i na to, abyste nešli na jinou stranu, než jdou členové skupiny. Doteď si nejsem jistá, jestli jsem to dělala správně,“ směje se.

O atrakci se v době natáčení stará Michael, který toho podle vlastních slov už viděl hodně. „Jo, to jsem teda viděl. Je to součást mojí práce, ale je to legrace,“ usmívá se.

Prý mu nevadí ani poslouchat pořád dokola dvě stejné písně. „Všichni, kdo tady zpívají, jsou jedineční. Každý má svoji vlastní verzi,“ dodává.

Byli fantastičtí, vzpomíná na členy ABBA maskérka

Vystoupení návštěvníků se nahrávají a jsou dostupná online. „Umocňuje to zážitek z muzea. Můžete se na to podívat doma nebo pustit záznam přátelům,“ vysvětluje mi Ing-Marie, která dříve působila jako maskérka skupiny a zná tak všechny její členy osobně.

„Bylo to s nimi fantastické. Byli milí, přátelští a velmi o nás pečovali. Doděláváme teď druhou část expozice a potřebovala jsem se o něčem ujistit. Tak jsem Bennymu poslala zprávu a za pár minut jsem měla odpověď,“ vypráví.

Ukázali Švédům cestu

Kurátorka muzea Ing-Marie Hallingová kdysi pracovala jako maskérka slavné skupiny a má prý na ABBu samé hezké vzpomínkyFoto: Jakub Lucký

Přestože byla ABBA ve světě velmi populární, na švédskou hudební scénu ale prý až takový dopad neměla. „Běžní lidé z ulice je měli rádi, ale kulturní scéna ne. Na ně to bylo moc komerční,“ vysvětluje kurátorka.

Hlavní přínos skupiny byl podle ní v tom, že ukázala tehdejším mladým hudebníkům, že je možné prorazit i celosvětově. „Mluvíme všichni docela dobrou angličtinou. Pro švédské hudebníky tak není problém nahrát věci anglicky nebo švédsky, podle toho, pro koho jsou určené,“ dodává.

To ostatně dělala i ABBA samotná. V muzeu i švédských rádiích lze zaslechnout jejích známé písně i se švédským textem.

Pokud se vám po skupině zastesklo, nemusíte věšet hlavu. Čtveřice nedávno oznámila, že letos v zimě po pětatřiceti letech vydá nové dvě písně.

Autor: Jakub Lucký