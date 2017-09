Banksy vybudoval v Betlémě hotel s nejošklivějším výhledem na světě. Političtí turisté jsou nadšení

Výhled z okna Banksyho hotelu v BetléměFoto: Štěpán Macháček

Je víc než dvojnásobně vysoká než berlínská zeď a vznikla patnáct let po jejím stržení. Izrael jí nazývá bezpečnostní bariérou, Palestinci rasistickou zdí. Pro turisty je stovky kilometrů dlouhá betonová stěna uprostřed biblické krajiny atrakcí. Právě pro tyto takzvané politické turisty postavil britský umělec Banksy v Betlémě poněkud netypický hotel.

„Jak vidíte, hotel stojí pouhé čtyři nebo pět metrů od rasistické zdi. Cílem je zvýšit ve světě povědomí o problémech se zdí, o okupaci a o humanitární situaci v Palestině,“ vysvětluje Wisám Salsa, manažer podivného hotelu, který od betonové hradby dělí jen úzká ulička.

Původně vybydlený dvoupatrový dům přeměnil v ubytovací zařízení britský streetartový umělec Banksy. Známý je tady už svými dřívějšími graffiti na samotné zdi. Když se ale na Banksyho ptám manažera Wisáma, jen krčí rameny. Umělec totiž pečlivě skrývá svou totožnost, fanoušků má přesto dost.

Banksyho výzdoba v jeho hotelu v Betlémě u kontroverzní izraelské zdiFoto: Štěpán Macháček

„Hodně lidí sem jezdí cíleně, je to prostě Banksyho hotel, a kdyby tady ten hotel nebyl, do Betléma by vůbec nepřijeli,“ myslí si Wisám.

Politická turistika

Jako portýr stojí před vchodem velký plastový opičák, klávesy na klavíru v útulném foyer samy od sebe hrají a trofeje na stěnách mají podobu bezpečnostních kamer. Wisám teď zatlačí do knihovny, která se promění ve dveře a jde mi ukázat jeden z devíti pokojů.

„Jak vidíte, není z okna hezký pohled. Přímo před sebou máte zeď, vojenské strážní věže, tamhle vpravo vidíte ilegální izraelské osady a vlevo zase uprchlický tábor,“ ukazuje.

Kontroverzní izraelskou bariérou se zabýval v roce 2004 také mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Označil ji za ilegální a její stavbu označil za účelový způsob konfiskace půdy a anexe palestinského území. Podle rozhodnutí soudu je zeď zásahem do práva Palestinců na sebeurčení a porušením Ženevských konvencí.

Vedlejší pokoj je společný a je zařízený ve stylu vojenských kasáren. Z rádia zní jako kulisa arabské zpravodajství a na palandě si čte James, mladý britský turista z Londýna. „I když jste tu jako v bunkru, jsou tady velice kvalitní služby. Mám Banksyho rád, takže pro mě je zajímavé být tady obklopený jeho dílem,“ říká.

James přiznává, že ho palestinsko-izraelský konflikt zajímá a zeď už si obešel z obou stran. „Je to zvláštní. Chodíte kolem zdi a potkáváte turisty, jak si dělají selfíčka. Jo, tohle je politická turistika,“ shrnuje.

Trump hitem sprejerů

Donald Trump je oblíbeným motivem sprejerů na izraelské zdiFoto: Štěpán Macháček

A politická turistika tu má slušnou infrastrukturu. Vedle hotelu si můžete koupit sadu sprejů různých barev a na izraelské zdi se vyřádit. „Teď je hodně populární malovat Trumpa. Má takovou vtipnou tvář, vypadá jako komediant, trošku hloupě,“ říká prodavač a nabízí mi katalog šablon pro ty, kterým schází fantazie.

„Proč je tady ta zeď? Myslíte si, že má bezpečnostní důvody?“ ptá se průvodce Marwán turistů. „Ne! Účelem té zdi je ponížit můj lid a podrobit ho tlaku,“ nalévá dobrou angličtinou turistům svůj pohled na problém.

Sám pochází z nedalekého uprchlického tábora a tam také vedou kroky naší společné procházky podél zdi. „Mně tady v Betlémě říkají specialista na politickou turistiku. Já ale to slovo politika nemám rád,“ ošívá se Marwán a z ničeho nic, jako na Marwánovu objednávku, prochází kolem nás četa mladých rozjařených izraelských vojáků a vojaček.