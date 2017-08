Belgický lodní výtah už není nejvyšší na světě, přesto stále budí obdiv

Lodní výtah v belgickém Strépy-Thieu byl dlouho největším na světěFoto: Filip Nerad

Belgie se donedávna chlubila tím, že má nejvyšší lodní výtah na světě. O tento primát ji až loni připravila Čína. Obří lodní zdviž ve Strépy-Thieu přesto svého čínského přemožitele i nadále v něčem překonává. Jízdu tímto maxivýtahem na jihu Belgie si vyzkoušel náš tamní zpravodaj Filip Nerad.

Na cestu do útrob tohoto technického velikána vyrážím na výletní lodi nazvané Peterborough. Na její horní palubě jsou dlouhé dřevěné lavice, kde už se usadilo několik desítek spoluvýletníků.

Jednou, zato pořádně

„Nacházíme se na novém kanálu vybudovaném pro nákladní lodě do 1350 tun. Tento výtah nás vyveze do výšky 73 metrů a 15 centimetrů. A funguje úplně stejně jako výtahy pro lidi,“ vysvětluje pod kolosem připomínajícím velké tiskací T průvodkyně Joëlle Vanhoebroecková.

Postavení obřího výtahu na kanálu spojujícím povodí řek Šeldy a Mázy trvalo Belgii celých 20 let. Po starém kanálu nebylo možné plout s velkými loděmi, Belgičané se proto rozhodli vybudovat nový kanál.

Vplouvání do lodního výtahuFoto: Filip Nerad

„K překonání výškového rozdílu by na něm ale bylo potřeba hodně zdymadel a plavba by trvala dlouho. Proto bylo rozhodnuto, že se postaví vysoký výtah a lodě se budou zvedat jen jednou,“ vysvětluje Joëlle Vanhoebroecková.

Archimédes by se divil

Vyrazili jsme od břehu. Naše loď nepluje žádnou závratnou rychlostí. Po zhruba 20 nebo 30 metrech se zastavila a nasměrovala se do pravé plavební komory, do které už o něco svižněji vplouváme. Najedeme do obrovské vany, která se za námi zavře a výtah nás potom vyveze nahoru.

„Vana váží 8000 tun. Nahoru nás vytáhnou silná ocelová lana po stranách, je jich tu 144,“ přibližuje průvodkyně technické detaily stavby. „Výtah využívá Archimédův zákon. Loď vytlačí z tanku tolik vody, kolik sama váží. Vana má tedy stále stejnou hmotnost.“

Cesta nahoru je úplně klidná, loď se ve vodní nádrži vůbec nehýbe. Celá jízda trvá zhruba sedm minut.

Na co Číňané zapomněli

výtah zezadu.jpgFoto: Filip Nerad

Netradiční zážitek se líbil i devatenáctiletému Michelovi a jeho otci. I když v roce 2016 překonal belgického obra svou výškou lodní výtah na přehradě Tři soutěsky, ve všem podle Joëlle Vanhoebroeckové Strépy-Thieu netrumfnul.

„Čínský výtah má přes sto metrů, ale jen jednu nádrž. My máme dvě, takže jsme stále světovým unikátem,“ směje se belgická průvodkyně.

Autor: Filip Nerad