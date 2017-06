Bratři Nobelové budovali průmyslové impérium v Zakavkazsku. Zastavilo je až bolševické znárodňování

Lanovka v chorvatském Záhřebu vozí tam cestující už přes sto let. Svojí trasu zdolá za minutu a pár sekund. Vyběhnout si kopec do starého města pěšky trvá ale jen asi o minutu déle.

Gravitační místnosti, trick art nebo optické klamy – těmito výrazy vám nechceme jenom zamotat hlavu, ale popsat, co byste mohli všechno za jedno odpoledne zažít. Pod Vysokými Tatrami ve Starém Smokovci je první trickartové...

Africká Rwanda je známá především jako místo tragické genocidy. Málokoho by asi napadlo hledat tam divokou přírodu. V souvislosti s genocidou utrpěla sice obrovské škody, posledních pár let se ale do Rwandy vracejí...