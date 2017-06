Brialyho pamětní knihu odnesl zloděj. Zmizelo s ní čtyřicet let života pařížské kulturní smetánky

Jean Claude Brialy byl nejen známý francouzský herec, ale také restauratér. Ještě během života vlastnil slavnou restauraci l'Orangerie, která je v centru Paříže dodnes. Už za Brialyho doby ji navštěvovaly známé osobnosti a podepisovaly se do knihy, která zachycovala 40letou historii tohoto podniku. Jenže livre d'or, jak se těmto knihám ve Francii říká, někdo ještě před Brialyho smrtí ukradl. A dodnes se nenašla.

Jean Claude Brialy, kterého známe z řady filmů od královny Margot přes Prohnilí proti prohnilým až po Svatý rok, kde hrál s Jeanem Gabinem, byl kdysi hostem populární televizní show Michela Druckera Vivement Dimanche.

Čtěte také: Zvuk staré Paříže zachránila Amélie z Montmartru a fotbalista Arsenalu

Poklad v televizi

Jean-Claude Brialy na snímku z roku 1992Foto: Roland Godefroy, licence GNU Free Documentation License

Vyprávěl o svém životě, o práci v divadle nebo o přátelství s Romy Schneiderovou. Brialy byl ve své době velmi populární nejen na filmovém plátně či na divadelních prknech, ale byl to také velmi společenský člověk, sběratel uměleckých předmětů a majitel restaurace l'Orangerie na ostrůvku svatého Ludvíka, hned vedle Notre Dame.

Zmiňovaný pořad Michela Druckera je v našem vyprávění velmi důležitý. Právě v něm totiž ukázal Jean Claude Brialy svou chloubu – knihu, do níž se mu podepisovali jeho hosté.

Romy Schneiderová mu tam například nakreslila hezký obrázek svého svatebního stolu, nechyběly ani podpisy slavných hostů. Byla to kronika čtyřicetiletého života. A byla asi chyba ukazovat knihu takto v televizi.

Oáza hvězdného klidu

V l'Orangerie mi Patrick ukazuje stůl, kde seděl Jean Gabin. Ten se údajně Brialyho zeptal: „Ty prý máš nějakou restauraci. Dá se to jíst, co tam máte? Brialy ho pozval a Gabin byl nadšený. O pár týdnů později v restauraci seděla i Jacqueline Kennedyová.

Patrick pracuje v této restauraci už 33 let. Vypráví mi o tom, že hosté odložili své tituly a věhlas před vchodem a uvnitř byli absolutně uvolnění. Nikdo je tam také neobtěžoval, žádní paparazzi. Majitel jejich soukromí pečlivě střežil.

Čtěte také: Krásné ženy, luxusní róby a drahá auta. To všechno potkáte na večírcích v Cannes. A někdy taky hada

Uvnitř byl malý mikrosvět. Občas se prý stalo, že se potkali slavní herci, kteří se moc neznali, naklonili se přes stůl a začali se bavit. Pak prý to bylo jako jedna velká party, tvrdí Patrick a jmenuje osobnosti, které v restauraci večeřely.

Najde se poctivý zloděj?

Kniha, do níž se hosté zapisovali, byla ve skříni, hned vedle posledního stolu. Patrick dodnes nechápe, jak mohla zmizet. Má obrovskou hodnotu, je to vzpomínka na krásné večery, kdy se všichni skvěle bavili. Patrick zvláště vzpomíná, jak jednou pili s Romy Schneiderovou do dvou do rána šampaňské.

Po ztrátě knihy na ni zaměstnanci restaurace upozornili všechny antikvariáty. Podle Patricka je kniha neprodejná. Jakmile by se někde objevila, všichni by věděli, že je kradená. Ale nikdo o ní za celých deset let neslyšel. Zmizela beze stopy.

Patrick prý nechává skříň polootevřenou. Věří, že zloděj pochopí, že knihu neprodá, že se v něm hne svědomí, přijde na večeři, a až se nikdo nebude dívat, tak ji šoupne zase zpátky do skříně. A podepisovat se tam prý ani nemusí.