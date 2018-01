Britové pro český filmový humor příliš smysl nemají. Chybí nám kontext, brání se

Otík a řidič Pávek v podání Jánose Bána a Mariána LabudyFoto: Archiv České televize

Britská kinematografie dala světu skvělé veselohry – Růžového pantera, nesmrtelná dobrodružství Mr. Beana či komediální skupiny Monty Python. Ani český film není žádnou popelkou. Nicméně, vědí něco Britové o českých komediích? A rozumějí vůbec našemu smyslu pro humor?

Jedna z místností birminghamské hospody se proměnila v promítací sál. Na velké obrazovce běží film Vesničko má středisková – snímek, který Čechy baví přes třicet let. Rozumí mu ale Britové?

„Myslím, že ano, Řekla bych, že český humor je docela dobře srozumitelný", říká paní Jana, která je ve Spojeném království provdána už řadu let.

Žárlivec Pepa a jeho záletná manželka v legendární Menzelově komedii Vesničko má, střediskováFoto: Archiv České televize

Blanka, která rovněž žije v Birminghamu několik roků, je ale jiného názoru: „Mám kamaráda Angličana, který se naučil česky a rozumí souvislostem. Ale jinak Britové českému humoru nerozumí, mají své filmy a své komedie.“

Fanynka české komedie s kamennou tváří

V maličkém sále sedí i několik Angličanů. Jak vnímají film oni? Po očku sleduji Marry. Ostatní se smějí, ona ale příliš emocí neprojevuje.

„Bylo to dobré, užila jsem si to. Myslím, že je to srozumitelné nejen pro Čechy, jen některé titulky mohly být lépe přeložené. Ale jinak se mi to líbilo,“ překvapí mě Marry svým hodnocením. Jak vyjde najevo, není to první český film, který zhlédla.

„Viděla jsem Hoří má panenko od Miloše Formana. To se mi líbilo moc. A potom ještě jednu komedii, ale už si nepamatuji jméno. Celkem tři nebo čtyři české filmy,“ odhaduje britská divačka.

Chybí nám kontext, myslí si Mark

Ani pro Marka není česká kinematografie nová. Jak ale tvrdí, běžný Brit by většině klasických českých komedií, jako je třeba Menzelova Vesnička, nerozuměl.

Neřeš, nepřepínej… Slavná scéna ze Zelenkovy komedie KnoflíkářiFoto: Archiv České televize

„Myslím, že ne. Velkou roli hraje kontext. Kdo neví, jak se žilo v Československu v 80. letech, ten bude filmu rozumět jen zčásti. Běžný Angličan třeba nemá představu o tom, co to byla zemědělská družstva,“ myslí si Mark. Vesnička je podle něj už trošku staromódní film, ale jinak se mu prý líbil.

Český film Britové neznají

Příležitostí zhlédnout v Británii český film – ať už nový, nebo osvědčenou klasiku – mnoho není. Zajímají se o ně hlavně filmoví fajnšmekři, jako je Marry nebo Mark.

„Žádný český film jsem snad nikdy v životě neviděla v britské televizi. Nevím proč, ale je to škoda. Vaše filmy jsou výborné,“ hodnotí Marry.

Naposledy se několika britskými kiny mihl snímek Já, Olga Herpnarová, ale to rozhodně není komedie. Před mnoha roky potom měli britští diváci možnost vidět film Knoflíkáři, ale to už je skutečně dávno.