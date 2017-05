Britská společnost stavěla na otevřenosti, teď se k ní v brexitu obrací zády, myslí si český výtvarník Hynek Martinec

Hynek Martinec ve svém londýnském ateliéruFoto: Jiří Hošek

Dokázal prorazit na jednom z nejtvrdších uměleckých trhů na světě. Tenhle týden mu v prestižní londýnské galerii Parafin začala druhá sólová výstava obrazů a kreseb. Možná si ho vybavujete díky fotorealistickému obrazu jeho partnerky Zuzany, se kterým v roce 2007 vyhrál soutěž londýnské Národní portrétní galerie.

Jako žádný umělec ani Hynek Martinec nežije ve vakuu a velmi vnímá a prožívá blížící se brexitovou realitu Spojeného království. Odchod Británie z Evropské unie bere malíř coby špatné rozhodnutí samo o sobě, ale i ze svého vlastního pohledu člověka, který těžil z výhod globálního světa oproštěného od tvrdých hranic a pracovních povolení.

Británii chybí politická vize

Británie svým rozhodnutím opustit EU dělá podle Hynka Martince krok do tmy: „Jsme ve 21. století a není možné hrát si na to, že jsme ve 20. století. Digitální doba navždy změnila naše myšlení a my už se nenecháme jen tak zavřít zpátky do krabice.“

Obraz nazvaný Brexit představuje stehenní kost s kyčelním kloubem, které jsou ale znázorněné coby pěna na holeníFoto: Jiří Hošek

Ač český výtvarník odmítá žít v „krabici“, současně ho praktické starosti přiměly k tomu, požádat o britské občanství. V rámci svého nového projektu dokonce namaloval obraz s názvem Brexit, kde Británii představuje stehenní kost s kyčelním kloubem, které jsou ale znázorněné coby pěna na holení. A ta, jak známo, se po čase scvrkne a vyprchá

„Překvapila mě hlavně lidská stránka brexitu. V Británii se po staletí pěstuje tolerance, ale brexit to celé obrací naruby,“ míní Hynek Martinec.

Umění jako fake news

Hynek Martinec odvodil název své nejnovější výstavy od jednoho z raných děl německého filosofa Nietzscheho a pojmenoval ji Zrození tragédií. Na obrazech a kresbách se inspiroval díly velkých barokních mistrů.

Martinec předvádí spojení různých historických okamžiků, přidává svou vášeň, kterou jsou staré fotografie, a k tomu všemu doplňuje moderní kontext i duchovní rozměr.

Hynek Martinec se snaží nahlížet barokní výtvarnou tradicci očima 21. stoletíFoto: Jiří Hošek

„Snažím se vytvářet jakési ‚fake news‘, tedy posunout zažitou interpretaci historie, nerespektovat ji a dojít k úplně jinému významu,“ přibližuje pozadí své tvorby.

Baroko očima 21. století

Malíř, který prorazil sérií fotorealistických portrétů, pracuje dlouhodobě s tématem času. Díla z jeho posledního období vycházejí z pozvání pražské Národní galerie, aby umělecky reagoval na tamní sbírku barokních obrazů.

Rodák z Broumova, který po studiích v Praze zakotvil po zastávce v Paříži před devíti lety v Londýně, podle svých slov reflektuje baroko očima dnešní hektické doby, kterou spoluvytváří obrazová klipovitost třeba sociálních sítí.

„Internet nám hrne stále nové a nové informace. Chtěl jsem se z 21. století podívat na baroko z tohoto pohledu – nesoustředěného, trochu schizofrenního.“

Hynek Martinec si Spojeného království váží coby země, která je tradičně otevřená a dává šanci lidem zvenčí, jako je ostatně on sám. Do loňského roku si myslel, že se politika jeho samotného nedotýká. Teď bolestivě zjišťuje, že byl naivní.