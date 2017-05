Byl to dobrý pozorovatel, přemýšlivý kluk. Ale že by dokázal vést tým? vzpomíná na Macrona spolužák

V Paříži se v neděli oficiálně ujal úřadu nový francouzský prezident Emmanuel Macron. Bývalý investiční bankéř je ve svých 39 letech dosud nejmladším prezidentem Francie v historii. Narodil se a vyrůstal v Amiens na severu země. Poslední ročník gymnázia dokončil v Paříži, kam ho rodiče poslali kvůli vztahu s jeho učitelkou, dnes manželkou Brigitte. V Paříži pak studoval na prestižních školách a byl také nějakou dobu asistentem známého francouzského filozofa Paula Ricoeura.

Chceme-li jít po stopách Emmanuela Macrona, musíme vyrazit do dvou míst. Jedním z nich je Le Touquet, přímořské letovisko na březích Atlantského oceánu na severovýchodě Francie.

Místní obyvatelé mi potvrzují, že se s Macronem běžně potkávali na ulici a povídali si s ním, což bude dnes už o poznání složitější. Francois se spíše znal s jeho ženou a dělá si legraci z toho, že po Brigitte Bardotové má dnes Francie další slavnou Brigitte.

Související weby iRozhlas.cz: Volby Francie 2017

Kousek od domu na Rue Saint Jean je nádherný hotel Westminster z červených cihel, který výrazně připomíná Anglii. Právě tady měla dvojice svatbu.

Filozof a přemýšlivý diskutér

Obyvatelé městečka Le Touquet ještě donedávna mohli potkat Emmanuela Macrona na uliciFoto: Jan Šmíd

Tím druhým místem je Paříž. Sem chodil Macron na střední i vysokou školu. V kavárně Le Cardinal sedím s jeho spolužákem Benjaminem Richardem, který je dnes zástupcem ředitele jedné investiční banky.

„Chodili jsme spolu vlastně hned do dvou škol – na Science Po a pak na ENA. Když jsme studovali ve Štrasburku, tak jsme chodili na pivo do Academie de la Biere. V pátek jsme se všichni sebrali a jeli do Paříže, nikdo na víkend nezůstával,“ vypráví Benjamin.

Zajímá mě, jak se mladý Emmanuel projevoval v kolektivu, jestli bylo na první pohled vidět, že to někam dotáhne. „Byl velkým pozorovatelem, hodně přemýšlel. Nikdy bych ale nevsadil na to, že dá dohromady nějaké lidi, kteří ho budou následovat. Mužem akce rozhodně nebyl,“ vzpomíná Benjamin.

Čtěte také: Nejmladší prezidentský kandidát Emmanuel Macron je populární pro vzhled a liberální postoje

Macron měl tehdy prý spíše filozofické období. A byl hodně diskrétní. „O jeho vztahu s Brigitte jsme se dozvěděli hodně pozdě, tajil ho,“ dodává bývalý spolužák. „Jinak hrozně rád diskutoval. Pamatuji si, že jsme všichni viděli naši budoucnost černě, protože nás hodně poznamenal 20. duben 2002. To se v prezidentské volbě dostal do druhého kola Le Pen, nikdo to nečekal.“

Průměrný fotbalista, zato zapálený stolní tenista

Benjamin Richard, bývalý spolužák nového francouzského prezidenta Emmanuela MacronaFoto: Jan Šmíd

Už před druhým kolem prezidentské volby se na internetu objevil registrační průkaz francouzské fotbalové federace. Macron byl registrován a za školu hrál pravidelnou soutěž.

„Emmanuel hrál fotbal, ale nemyslím si, že by měl nějaké výjimečné kvality, třeba technické. Byli tam mnohem lepší fotbalisté, jako třeba Etienne Mirasse, který se stal později šéfem kabinetu ministryně školství,“ vzpomíná Benjamin. „Emmanuel chodil hrát pravidelně, ale nebyl to nijak dobrý hráč.“

Ke sportu měl ale blízko. Ostatně ENA, škola která připravuje elitní státní úředníky, vždy dbala o to, aby studenti byli fyzicky zdatní. Sport proto má na škole své místo.

Čtěte také: Macron ukázal, že je konzistentní. Má před sebou ale řadu překážek, myslí si Telička

„Chodili jsme hrát stolní tenis, to byl na naší škole možná nejpopulárnější sport. Emmanuel byl do něj blázen, hrozně to prožíval. Sváděli jsme velké bitvy, ale často vyhrávali naši spolužáci z Číny,“ uzavírá své vyprávění Benjamin Richard, spolužák dobrého stolního tenisty a průměrného fotbalisty. A také prezidenta.