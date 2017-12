Carmen šije španělským dětem tříkrálové kostýmy už skoro 40 let. Nikdy to není stejné, říká

Tříkrálový průvod ve ŠpanělskuFoto: Ľubica Zlochová

Ve Španělsku měly před Vánocemi pořádný shon nejen obchodníci a hospodyňky ale také švadleny. Stovky žen po celé zemi totiž musely mít ještě před svátky hotové kostýmy pro děti i dospělé, kteří se účastní pompézních tříkrálových průvodů. Podobně rušno měla i paní Carmen, která oblečky pro děti šije už 38 let.

Paní Mari Carmen je drobná žena, měří sotva metr padesát. Co nevidět oslaví 62 narozeniny, ale vypadá sotva na 50. A v těchto dnech je na roztrhání.

Dokončuje totiž výrobu krásného barevného oblečení do tříkrálových průvodů. Letos ho šije až pro osm set dětských zákazníků.

Poprvé prý tyto kostýmy šila už před 38 lety. Nejdřív pro svoji nejstarší dceru a potom i pro ostatní své děti. Má celkem tři a všechny se aspoň jednou tříkrálového průvodu na alegorických vozech zúčastnili. A pak už jí prý výroba těchto specifických kostýmů zůstala.

Čtěte také: V butiku pro toreadory nakupují i celebrity

Malá dvorní dáma

Dnes je u ní na zkoušce šatiček pětiletá Marta. Děvčátko mělo to štěstí, že ho organizátoři průvodu vybrali do jednoho z alegorických vozů. Martě není zrovna do řeči – přišla ke švadleně z tréninku a je unavená.

Marta je totiž fotbalová brankářka, jak se dozvídám od její maminky Conchity. Ta mi také vysvětluje, že Martě nechali ušít šatičky Babette z pohádky o Krásce a zvířeti. Marta bude tedy převlečená za dvorní dámu.

Conchita vypráví, že když koupili látku, stáhli si fotografie oblečení z internetu a přinesly to vše sem k Mari Carmen, aby se se švadlenou poradily a dohodly konečnou podobu šatiček i s ozdobami.

Čtěte také: Akční hrdinky místo princezen. Halloween se stává demonstrací ženské síly

Od organizátorů mají, co se návrhu šatiček týká, volnou ruku. Vše záleží na tom, kolik jsou rodiče ochotní do kostýmu investovat.

Každý rok jinak

Napadá mě, jestli se kostýmy nedají z roku na rok přešívat, ale švadlena Carmen mi vysvětluje, že to moc nejde, protože tematika alegorických vozů se každý rok mění.

Vozy jsou dekorované pokaždé jinak a děti na nich jsou oblečené podle konkrétních pohádek nebo dětských filmů. Podle toho se mění barvy látek, střihy i ozdoby, a kostýmy se proto šijí vždy nanovo.

Jen málokdy se dají koupit už hotové. Prý prakticky nikdy, jak tvrdí Carmen a dodává, že za 38 let, co dětské oblečky šije, přešívala už hotový kostým asi jen dvakrát.

Čtěte také: Takhle se vyrábí alegorický vůz pro karneval v Riu: kladky, písty, dekorace a 175 tisíc plechovek

Tříkrálová investice

Pro rodiče, jejichž děti brázdí v několikahodinových nádherných průvodech španělská města, tedy není tato tradice vůbec laciná záležitost. Mari Carmen si účtuje za ušití jednoho kostýmu v přepočtu asi 1800 korun, plus je potřeba připočítat ještě cenu látek a ozdob.

Za splnění tříkrálového dětského snu tedy rodiče zaplatí přibližně 2500 korun jen za oblečení. A někdy i mnohem víc.

Když se sen mění ve skutečnost

Mari Carmen mi vypráví, že ona sama šla jednou převlečená za asistentku Kašpara, Melichara a Baltazara. Šaty si vyrobila sama. Dnes se při té vzpomínce od srdce zasměje.

Prý je to tak dávno, že už ani neví v kterém roce. Bylo jí tehdy prý asi 16 nebo 17 let a netušila, že bude kostýmy vyrábět ještě další čtyři desítky let.

Čtěte také: Na poutích v Andalusii se zpívá, tančí, jí a popíjí. Ale také obléká do tradičních regionálních kostýmů

Po celou tu dobu plní děvčátkům a chlapcům sen proniknout na pár dní v roce do světa barevné fantazie.