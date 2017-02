České ruce pomáhají oživovat kurdskou historii. V iráckém Erbílu zrekonstruovali už několik historických domů

V iráckém Mosulu a okolí se sčítají škody na památkách, které zdemolovali příslušníci Islámského státu. Jen pár desítek kilometrů od Mosulu přitom leží Erbíl, hlavní město autonomního Kurdistánu. Kurdské milice ho před džihádisty ubránily a erbílské staré město zažívá náročnou rekonstrukci. V rámci projektu UNESCO se na ní významně podílejí i čeští řemeslníci.

Na ploché střeše historického domu už je připravený jídelní stůl. Stavbyvedoucí Jan Fiala a asi desítka českých i kurdských pracovníků právě usedá k obědu. Dnes vaří místí. Česká sekce si stěžuje, že je pořád jen kuře a rýže.

Dneska ale přistál na stole velký tác s nejrůznější zeleninou nadívanou rýží a masem. Kurdský člen týmu popisuje, jak se toto zdejší tradiční jídlo – japrach – připravuje. Mezitím už ale čeští i kurdští dělníci dávno dlabou. A když prý přijde v přípravě oběda řada na českou část, tak se prý zase pořád jí guláš.

Město ze žlutých cihel

Společný oběd na střeše citadely v ErbíluFoto: Štěpán Macháček

„Tohle už je třetí projekt na citadele, který děláme. Tamhle jsou vidět hezké domy, čtyři z nich jsme rekonstruovali my,“ ukazuje stavbyvedoucí Jan Fiala. Odtud ze střechy je celá citadela jako na dlani, posetá desítkami většinou stále ještě rozpadlých historických budov.

Je to vlastně historické jádro obehnané hradbami. Stojí na vysokém telu, tedy umělém kopci, který vznikl postupnou výstavbou, zatímco moderní Erbíl kolem je úplná placka. Až v dálce se rýsují zasněžené vrcholky třítisícových pohraničních hřebenů. Dnes je výjimečně čistý vzduch a je dobře vidět.

Všechny staré domy jsou tu postavené ze žlutých cihel a stejné se používají i pro rekonstrukci. „Cihly se míchají z místní hlíny, do toho se přidají plevy a kozinec, to se upatlá a pak se to pálí,“ popisuje postup Jan Fiala.

Od Kurdů by se Češi mohli učit

Teď se nacházíme v patrovém obytném domě, který bude po rekonstrukci sloužit jako informační středisko pro návštěvníky. Jan Fiala pracuje v Erbílu pro firmu Gemaart už osm let, a tak mě zajímá, jestli sem, daleko od rodiny, jezdí pořád ještě rád.

„S Kurdy se dělá líp než s Čechy. Poslouchají a váží si, když někdo něco umí.“

„To je těžká otázka, už se asi ani netěším,“ povzdychne si, ale hned dodává, že ne všechno je tu náročnější než doma. „Naši kurdští zaměstnanci jsou taková oáza míru a klidu. Začínáme v sedm, oni nekouří, nezašívají se, jsou velmi disciplinovaní. Spolupráce s lidmi, ta mě tady baví.“

Dobré zkušenosti s kurdskými pracovníky má i další stavbyvedoucí Lubomír Nagy: „Už jsem tady deset měsíců. S Kurdy se dělá líp než s Čechy. Poslouchají a váží si, když někdo něco umí.“

Na nádvoří domu už jsou práce zase v plném proudu, momentálně tu je pět českých a deset kurdských pracovníků. Podle Jana Fialy se ale Čechům do Iráku nechce: „Tým, který tu je, je vyzkoušený, znají to tady, vrací se sem, ale nové lidi je takřka nemožné sem dostat i teď.“

V Erbílu je přitom prý velmi bezpečně a expanze ozbrojenců Islámského státu sem nikdy nedosáhla.

Budoucnost Erbílu je nejistá

Češi pracují v Iráku už řadu letFoto: Štěpán Macháček

Venku ještě potkávám Kazana Habíba, který je tu jako dozor organizace UNESCO. Jejich projekt ale končí a další rekonstrukce by měla financovat vláda autonomního Kurdistánu.

„Pokud na to nebudou peníze a nebude se na tom pět deset let pracovat, hodně domů se může zřítit. Mohlo by to znamenat i vyškrtnutí citadely ze seznamu UNESCO,“ varuje Kazan Habíb a shodně s Janem Fialou tvrdí, že místní úřady nemají ve využití a další obnově citadely vůbec jasno.

Jeden z opravených domů by přitom mohl sloužit českému konzulátu. Přezdívá se mu Český dům, protože prošel českýma rukama jako první. Krásnou stavbu s nádvořím a vyvýšeným pódiem měla firma Gemaart za rekonstrukci v bezplatném pronájmu, ten teď ale skončil.

„Tady by to bylo ideální, ale bojím se, že pokud tenhle zajímavý a celkem hotový dům nevyužijeme my, v blízké době ho pro sebe získají Italové nebo Němci,“ upozorňuje Jan Fiala na to, že jednání mezi českým konzulátem a kurdskými úřady zatím nikam nedospěla.