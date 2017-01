Charleston boduje v žebříčcích turistické oblíbenosti. Každého totiž přivítá s otevřenou náručí

Nejpřátelštější, nejzdvořilejší, nejvstřícnější – všechny tyhle superlativy patří americkému městu Charleston. Rok po roce dobývá toto město čelo žebříčku nejoblíbenějších turistických destinací ve Spojených státech a dokazuje, že spojení jižanská pohostinnost není jen prázdnou floskulí.

Pohostinnost a přívětivost – tahle slova najdete prakticky v každém letáku nebo průvodci o Charlestonu. To co z města v Jižní Karolíně dělá skutečný magnet, je, že tu výrazy z nablýskaných prospektů mají skutečný obsah.

Ať už jste v kavárně, muzeu nebo na obhlídce slavné koloniální architektury – anebo třeba v prodejně klobouků, kde jsem se setkala doslova s nadšeným uvítáním – charlestonští vás s nadšením budou zdravit a povídat si s vámi jako s místními.

Vřelé město

Patří mezi ně i Sheryl, která se na můj dotaz, čím to, že jsou tu všichni milí a vstřícní, jen šokovaně směje. Prý jako charlestonská rodačka nic speciálního nepozoruje.

Stejně pobavenou reakci moje otázka vyvolává u Melanie. Ta je přesvědčená, že zdvořilost s přátelskost má Charleston jednoduše v DNA, ostatně jako celý americký Jih. Úsměvy, pomalejší tempo a prohození přátelského slova s cizincem na ulici jsou podle ní běžnou výbavou zdejšího obyvatelstva.

A právě to je podle všeho i jeden z hlavních důvodů, proč Charleston už léta za sebou drží prvenství v žebříčku nejpřátelštějších amerických měst.

Daniel Blumenstock, šéf zdejší Rady pro turistiku, mi vysvětluje, že zdejší pohostinnost je na rozdíl od mnoha dalších měst skutečně nefalšovaná.

„Lidé jsou tu skutečně přátelští a ochotní. A to se samozřejmě projevuje i ve službách, ať už v ubytování, nebo gastronomii,“ říká Daniel Blumenstock, podle něhož Charleston zažívá v posledních letech turistický boom.

Turisty nepohrdáme

Historie, architektura, umění a také zdejší vyhlášená kulinářská scéna, které vládnou žádaní šéfkuchaři, zajišťují městu příliv návštěvníků z domova i ze zahraničí a zdejší ekonomice povzbuzující růst.

To má i své stinné stránky, které souvisí s tím, jak rostoucí ceny vyhánějí z centra města méně majetné, hlavně černošské starousedlíky. Podle Daniela Blumenstocka si ale město i přes střemhlavý rozvoj posledních let zachovává to, co je mu vlastní.

„Charleston není jediným pěkným městem v regionu, je tu i Savannah a další. To, v čem se odlišujeme, jsou ale skutečně lidé,“ myslí si. „Ať už jste tu na výletě, nebo za jakýmkoli jiným účelem, tady se naprosto upřímně každý bude snažit, abyste si odnesli skvělý zážitek.“

Charleston tak podle šéfa Rady pro turistiku i dnes potvrzuje, že jižanský šarm a zdvořilost nejsou jen prázdnou pověrou.