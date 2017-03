Čínský Schindler zachránil tisíce životů. Doma v Šanghaji však jeho příběh zná málokdo

Památník Ho Feng-Shana před šanghajským židovským muzeemFoto: David Jakš

Říká se mu čínský Oskar Schindler. Krátce před vypuknutím druhé světové války umožnil vycestovat do Šanghaje tisícům Židů, kteří prchali z nacisty ovládaného Rakouska. Většina jeho krajanů však o něm dodnes nic neví. Když ovšem v čínské Šanghaji víte, kam se vypravit, brzy zjistíte, že jemné nitky tohoto vzrušujícího příběhu vedou až k nám do Čech.

Stejně jako před osmdesáti lety i dnes jsou těžké železné dveře hlavním vchodem do synagogy Ohel moše. Je tu ticho a prázdno, chodí sem hlavně cizinci, kteří znají příběh odvážného čínského konzula.

Přitom většina Číňanů o něm vůbec neví, jak mi potvrzuje i pan Li. V čínských školách se podle něj o této důležité části historie země nemluví.

Před Hitlerem přes půl světa

Synagoga Ohel Moše v ŠanghajiFoto: David Jakš

Čínský Oskar Schindler se ve skutečnosti jmenoval Ho Feng-Shan, byl generálním konzulem ve Vídni a na konci 30. let dobrovolně vystavil tisíce přistěhovaleckých víz. Sám přitom hodně riskoval, protože všudypřítomní agenti gestapa ho mohli kdykoli zlikvidovat. V té době totiž patřila Vídeň mezi jejich hlavní základny.

Ho Feng-Shan umožnil Židům odjet do Číny a uniknout smrti v koncentračních táborech v Evropě. Židovské rodiny nejprve cestovaly loděmi z Itálie do Šanghaje, ale když se Mussolini spojil s Hitlerem, vedla do čínského bezpečí už jen jediná cesta – vlakem přes Sibiř až do Šanghaje.

„Ghettem prošlo asi 14 tisíc lidí. Utíkali před nacisty hlavně ze zemí západní Evropy, ale také z Rakouska, Maďarska nebo bývalého Československa,“ říká můj místní průvodce pan Fang.

Ho Feng-Shan (1901–1997) Působil na konzulátu ve Vídni v letech 1938 až 1940. V této době udělil navzdory instrukcím od svého nadřízeného víza několika tisícům Židů, kteří se především po Křišťálové noci rozhodli utéct před nacisty. Ho Feng-Shan po válce působil jako čínský vyslanec v Egyptě, Mexiku, Bolivii nebo Kolumbii. Na důchod se přestěhoval do San Francisca, kde také sepsal knihu vzpomínek Čtyřicet let diplomatem (1990). Zemřel v San Franciscu ve věku 96 let, zanechal po sobě syna a dceru.

„Jak se historie opakuje, viďte?“ poznamenává. „I oni byli uprchlíci, i když jiní než ti dnešní, kteří utíkají ze Sýrie nebo Iráku. Zůstala tady po nich spousta věcí, mimo jiné i tóra.“

Ghetto v mlze vzpomínek

Ho Fenf-Shan zachránil před smrtí v koncentračním táboře tisíce ŽidůFoto: David Jakš

V roce 1941 však Šanghaj obsadila japonská armáda a Židům šlo znovu o holý život. Japonci je nahnali do ghetta kolem synagogy. Řádily v něm nemoci a infekce. Ale také se tu rodily děti.

„Mezi nejstaršími vzpomínkami se mi vybavuje, jak si hraji s ostatními dětmi v ghettu. A pak také šanghajský přístav. Všude je spousta lidí a maminka mi říká, ať se jí držím,“ vzpomíná Peter Finkelgreen, který se v šanghajském ghettu v roce 1942 narodil.

Stejně jako naprostá většina ostatních se v něm dočkal konce války a pak se vydal na zpáteční cestu, která vedla přes Prahu. Říká, že krátce po válce ho sžírala touha po pomstě, která ovšem častěji ustoupila chuti tvořit a hledat.

Šanghaj navštívil Peter Finkelgreen mnohokrát, ale nezapomněl ani na Česko. „Sleduji vaši zemi celkem pečlivě a je mi sympatické, jak si vede. Děláte to dobře,“ hodnotí a lámanou češtinou dodává, že ještě dokonce i trochu rozumí česky.

A čínský Oskar Schindler? Ten zemřel v roce 1997 ve Spojených státech. O čtyři roky později mu stát Izrael udělil prestižní titul Spravedlivý mezi národy.

