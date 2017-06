Cognac není jen druh brandy. Západofrancouzské město má s Českem společného víc, než by se mohlo zdát

Radnice v Cognacu připomíná středoamerická sídlaFoto: Jan Šmíd

Cognac – to není jen druh alkoholu, ale také francouzské město. Kromě toho, že se od místních dozvíte snad vše o této brandy, najdete tam i českou stopu. Partnerským městem Cognacu je totiž moravský Vyškov. A na radnici tohoto západofrancouzského městečka můžete potkat místostarostu Patricka Sedláčka. Česky si s ním ale nepopovídáte.

Stojím před nádhernou radnicí v Cognacu a nestačím se divit. Ta vilka mi připomíná střed Ameriky, takové Kentucky, a určitě ne proto, že se tam vyrábí bourbon.

Čtěte také: Ferda Mravenec chce dobýt Francii. Šanci má, je totiž tak trochu Francouz

Jeden z občanů, který přišel na radnici něco vyřizovat mi vysvětluje, že tady v 19. století bydlel nějaký generál, který svou vilu odkázal městu pod podmínkou, že zahradu nechají otevřenou pro veřejnost.

S Cognacem by chtěl kamarádit každý

Cognac je světově proslulé město díky výrobě koňaku. S takovým městečkem by chtěl kamarádit každý – v tomto směru lze proto Vyškovu jen závidět.

Starosta Michel Gourinchas říká, že by měli letos z družebního Vyškova znovu přijet. Spolupráce se prý velmi dobře rozvíjí a starosta má radost z toho, že ve Vyškově se učí i francouzštinu.

Věří, že v Cognaku se bude návštěvě znovu líbit. Sám má koňak rád, stejně jako vodku a už prý zkusil i becherovku, přiznává a těší se, až se znovu do Česka podívá.

Sedláček z Cognacku

Zdejší místostarosta Patrick Sedláček je vnukem československého legionáře, jehož jednotka měla během první světové války základnu právě v Cognacu. Tady se seznámil se svou budoucí ženou, která byla z regionu Charente.

Vyrůstal tu a nikdy nezapomněl na svého dědu, každoročně zavzpomíná na československé legionáře. V současnosti vykonává Patrick Sedláček na radnici už čtvrtý mandát jako zástupce starosty.

Čtěte také: Paříží pochodovali čeští legionáři. Opět po sto letech

Místostarosta s českými kořeny Patrick SedlacekFoto: Jan Šmíd

Pochopitelně mě zajímá, jak je na tom s češtinou. Na ambasádě v Paříži ho upozornili na možnost učit se po internetu. Zkusil tedy jeden kurz, ale moc mu to nepomohlo. V Opavě má prý několik přátel, jsou to však Francouzi, takže s nimi si češtinu moc nezlepší.

Zdá se, že to zkoušel, jak se dá, ale nakonec je schopen dostat ze sebe jen několik více či méně srozumitelných českých slov.

České manželství na francouzské radnici

Patrick Sedláček vypráví o tom, jak se jeho městu daří díky exportu koňaku, po kterém je velká poptávka zejména v Anglii. Vzpomíná na několik pobytů v Česku a povídáme si také o tom, jak klidně se v Cognacu žije.

Čtěte také: Jediná česká vinařka v kraji Champagne

Město Cognac leží v západní FranciiFoto: Jan Šmíd

Mám z něj pocit, že ho trochu mrzí, že nemluví lépe česky. Jako by snad věděl, o čem přemýšlím, dodává vzápětí něco, co mne prý možná pobaví. Jeho žena je totiž mnohem větší Češkou, než je on sám.

Z Česka byla totiž její maminka, jejíž rodiče přišli do Francie mezi válkami a pracovali v dolech na severu země. Ona se už narodila ve Francii, stejně jako její dcera, která je teď Patrickovou ženou.

O svém původu mu řekla až za nějaký čas potom, co se poznali. Myslela si, že by ho to vzhledem k jeho jménu mohlo zajímat.