Děti chtějí žraloky a Nema. Oceánografické muzeum v Monaku má pro ně ještě mnohem víc

Mezi dětmi jsou kromě žraloků oblíbení i klauni očkatí. Může za to známá animovaná pohádka Hledá se NemoFoto: Jan Šmíd

V monackém Muzeu oceánografie najdete nejen proslulý tunel plný žraloků, ale také spoustu dalších mořských ryb a živočichů. Na své si přijdou nejen děti ale i dospělí – třeba v horním patře, kde jsou k vidění makety lodí a mapy zaoceánských výprav.

Jsme v jednom ze sálů, které děti naprosto milují. Cassandra jim v otevřeném akváriu ukazuje, jak se jmenují jednotlivé rybičky, a děti se mohou některých i dotknout. Stejně tak si mohou sáhnout i na některé rostliny či pohladit želvičku.

Několik dětí už se osmělilo, další to neúspěšně zkouší u těch, co jsou příliš rychlé. A všechny děti nadšeně povykují a dobře se baví. Právě to je jedna ze strategií akvária – zaujmout, ale zároveň dětem už v raném věku vysvětlit, že si tento svět můžeme zničit sami.

Žraloci fascinují v každém věku

Monacké oceánografické muzeum je součástí Institutu oceánografie založeného princem Albertem I.Foto: Jan Šmíd

Přesně v tomto duchu mluví Lorie, která má podobné ateliéry na starost. I malé děti podle ní začínají chápat problémy spojené se znečištěním moří. Vidí, jak může rybám ublížit toxický odpad, jak se mění prostředí, v němž žijí. Ale jsou to děti, zdůrazňuje Lorie a dodává, že je tady nechtějí pouze poučovat.

Ptám se, co děti zajímá nejvíc. Bez ohledu na neuvěřitelně různorodý svět a spoustu akvárií s murénami, piraněmi, legračními mořskými koníky či chobotnicemi není pochyb o tom, že nejatraktivnější zůstává obrovská laguna se žraloky.

Potvrzuje to i Lorie, ale dodává, že se dětem také snaží vysvětlit, že i když jde o predátory, není nebezpečí z jejich strany velké. Chce se mi dodat: hlavně když jsou v akváriu.

Muzeem mě provází Alexandra Bardyová, která jen potvrzuje to, že všichni zaměstnanci i dobrovolníci akvárium a mořský svět milují. Ona sama pochází z jihu Francie, studovala v Paříži, ale pak se vrátila zpět. Život bez blízkosti moře si nedovede představit.

Ředitel-potápěč

Ředitel podmořské sekce muzea Olivier Dufourneaud mi vypráví o počátcích Institutu oceánografie, pod který akvárium patří. Založil ho na začátku 20. století princ Albert I., který už předtím zahájil rozsáhlé výzkumy v moři.

Koupil si loď a na ní sám vyjížděl na moře. Začal s prvními výzkumy a chtěl se o své poznatky rozdělit jak s vědci, tak širokou veřejností. Později založil nadaci, jejíž součástí je i zdejší akvárium. Vytvořil dokonce i jeho pobočku v Paříži.

V Monaku můžete hledět piraním doslova z očí do očíFoto: Jan Šmíd

V ředitelské kanceláři to vypadá jako v muzeu. Prohlížím si slušnou sbírku skafandrů, protože Olivier se sám také rád potápí, nejraději prý v Indonésii.

Děti chtějí Nema

A pak mi potvrzuje to, co vím už od Lorie – děti milují akvárium, kde jsou rybičky vypadající jako Nemo ze známé animované pohádky.

Fascinují je také potápěči čistící akvárium. Film Čelisti naštěstí ještě neviděli, a tak jsou pořád nalepené na skle obrovské laguny a pozorují žraloky. Ani jsem Olivierovi neříkal, že to mám podobně.