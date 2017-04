Dvaadvacet let v malém hotelovém pokoji. Francois Mitterrand byl zvyklý na skromné poměry

François Mitterrand na snímku z roku 1984 s Ronaldem ReaganemFoto: licence Public Domain, volné dílo

O víkendu ve Francii volili nového prezidenta. Kdo se jím stane, bude jasné až za dva týdny. Jedním z nejoblíbenějších šéfů Elysejského paláce byl Francois Mitterrand, předtím dlouholetý starosta malého burgundského městečka Chateau Chinon, kde bydlel ve skromném hotelovém pokoji.

Ve stařičkém hotelu se doslova psala historie. V jeho prvním patře bydlel v pokoji číslo 15 Francois Mitterrand. Tady se také dozvěděl o svém vítězství v prezidentských volbách v roce 1981. Pokoj je docela obyčejný – jednoduchá postel, stůl a krásný výhled z okna.

V posteli prezidenta

Damien, který mě do pokoje doprovází, pracuje v hotelu už jedenáct let. Je přímo z Chateau Chinon, v životě nebydlel nikde jinde. Vypráví mi, že ještě pořád sem přijíždějí lidé, kteří chtějí přespat v hotelu, kde měl léta domov Francois Mitterrand.

Ne vždy se jim podaří dostat se do jeho pokoje, protože je často obsazený. S nadějí v hlase se ptám, zdali budu opravdu spát v posteli prezidenta, ale nečekám, že mě Damien potěší.

Vysvětluje mi, že hotel prošel několikrát rekonstrukcí, předělávala se koupelna a pochopitelně se vyměnily i postele. Takže v této posteli Mitterrand vlastně nikdy nespal, ale co se dá dělat.

Klíč na památku

V městečku potkávám dvě dámy. První strávila celý život v Chateau Chinon a pamatuje si na období, kdy byl na radnici Mitterrand. Byl to prý laskavý muž, který se dokázal bavit s každým.

Její známá vzpomíná, že ho dokonce několikrát potkala, a to i poté, co se stal prezidentem a bydlel už v Paříži. Do Chateau Chinon se prý ale stále vracel.

S pokojem Mitterranda tu mají jeden problém. Lidé od něj často nevracejí klíč, chtějí si ho nechat na památku jako suvenýr, dozvídám se od Damiana. Jen v některých se časem hne svědomí a pošlou ho poštou zpět.

Skromný gurmán

Je pomalu čas oběda. Známý labužník Mitterrand to měl pohodlné, sešel schody a byl v restauraci. V maličkém pokoji mu bylo asi trochu těsno. Nejdéle úřadující francouzský prezident totiž miloval dlouhé procházky, proto mu kopečky Morvanu učarovaly.

Ale jedno se mu musí nechat. Francie dnes volí prezidenta. Jeden kandidát má zámek a poslal své ženě milion eur, další pracoval u Rotschilda, jiný vlastní čtyři nemovitosti a další odklání náhrady z Evropského parlamentu.

Ale tento muž, i když občas vyjel do Paříže, strávil dvaadvacet let v této maličké komůrce, kde by vám bylo i po týdnu těsno.