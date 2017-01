Ferda Mravenec chce dobýt Francii. Šanci má, je totiž tak trochu Francouz

Expozice výstavy Ferdy Mravence v PařížiFoto: Jan Šmíd

Do francouzských kin půjde film a vychází i francouzský překlad příběhů, na kterých vyrostlo několik generací českých dětí. Možná vás to překvapí, ale Ferda la Fourmi, jak zní francouzská verze jeho jména, má k Francii velmi blízko.

Procházím se jednotlivými částmi výstavy, na zdech visí komiksy Ferdy Mravence a na obrazovce běží loutkový film, který natočila Hermína Týrlová během okupace tehdejšího Československa. Právě ten půjde do francouzských kin a spolu s ním i knížka Ferdy Mravence v českém překladu.

„Majitel si procházel výstavu, díval se na Sekorovy stripy a říkal, že mu přijdou humorné,“ vypráví znalec českého komiksu a kurátor výstavy Tomáš Prokůpek o tom, jak vlastně společnost Malavida napadlo uvést do Francie film, který už viděly v dalších desítkách zemí.

„Je mi jasné, že Ferda Mravenec ve Francii neporazí Harryho Pottera, ale své čtenáře si může najít,“ věří Tomáš Prokůpek.

Český Tintin

Film s Ferdou Mravencem míří do francouzských kinFoto: Jan Šmíd

Spoluředitel společnosti Lionel Ithurralde je přesvědčen o tom, že jak film, tak i knížka Ferdy Mravence mohou Francouze zajímat. Především proto, že náš humor není tomu francouzskému příliš vzdálený a Ferda je velmi poetický, není prvoplánový.

„Jeho postava je laskavá, děti mu mohou velmi brzy porozumět. Může být pro řadu dětí jednou z vůbec prvních knížek, které budou číst, a jeho svět jim bude sympatický. Je to postavička pro děti velmi srozumitelná,“ myslí si.

Francouzský lékař Jeremy Sinzelle, který se přišel na výstavu podívat tvrdí, že Francouzi milují komiksy a mají hodně blízko k belgické škole. Pro většinu z nich je Tintin francouzským hrdinou, i když jeho autor byl samozřejmě Belgičan, a Ferda má podle něj s Tintinem leccos společného.

Překladatelský oříšek? Brouk Pytlík!

Komiksy Ferdy Mravence si mohou zájemci prohlédnout v Českém centru, výstava by měla pomoci filmu, který teď přichází do kin, a také knížce, která se brzy objeví na francouzském trhu.

Devadesát let starý ilustrovaný český hrdina zaujal francouzské producentyFoto: Jan Šmíd

Překládal ji současný dočasný ředitel Českého centra Kašpar Páleníček. „Byl tam jediný překladatelský oříšek a tím je jméno Brouk Pytlík. U něj jediného není jasně definované, co je to vlastně za brouka, a je také jediný, který má jméno,“ přibližuje hlavní problém, na který při své práci narazil.

Nakonec jméno, které by mohlo pro Francouze vyjadřovat to, co pro Čechy Brouk Pytlík, našel.

Ferda je Francouz

Na výstavě je zajímavé i to, že se můžete dozvědět více o životě Ondřeje Sekory, který měl k Francii blízko. Na konci dvacátých let minulého století byl dvakrát v Paříži a jednou dokonce působil jako reportér na slavné Tour de France, odkud i kreslil.

Ferdu Mravence představil čtenářům časopisu Pestrý týden poprvé v červnu 1927, ale Sekora ho vymyslel během svého ročního působení v Paříži, kde byl jako redaktor Lidových novin.

Jinak řečeno, znamená to vlastně, že Ferda Mravenec je Francouz. A trvalo mu devadesát let, než jako Francouz poprvé promluvil.