Gibraltar není jediná slavná skála na španělském pobřeží. Také pevností Santa Barbara v Alicante prošla pohnutá historie Španělska

K pevnosti je možné vyšplhat pěšky nebo zvolit pohodlnou cestu výtahem, který vyveze návštěvníky z Alicante až nahoruFoto: Jakub Lucký

Fotogalerie Jakub Lucký

Jakub Lucký

Jakub Lucký

Jakub Lucký

Pevnost Santa Barbara se tyčí vysoko nad pobřežním městem Alicante je více než tisíc let stará, a tak byla svědkem většiny důležitých historických momentů španělské historie. Zdálky sice vypadá jen jako skála, zblízka je všem nepřehlédnutelná.

Cesta z alicantské pláže do pevnosti vede nejprve několika uličkami starého města, ty se pak změní v park, který postupně přechází v klikatou cestu na strmém svahu.

Přestože je pevnost na pobřeží, stojí na téměř 160 metrů vysoké skále, a tak cesta k ní není žádná nenáročná procházka. Těm, kteří začnou stoupat, se jako odměna začne otevírat krásný výhled na město.

Čtěte také: Pozor na svačinu, varují před opicemi na Gibraltaru. Ne všichni si však nechají poradit

Zatímco jedna ze stoupajících turistek je spolu se mnou přesvědčena, že cesta pěšky nahoru opravdu stojí za to, trojice starších Britů je nadšená z výtahu, který je vyveze až úplně nahoru.

Tichý svědek rekonquisty

Z dálky je pevnost Santa Barbara od skály pod ní jen obtížně rozeznatelnáFoto: Jakub Lucký

Pevnost Santa Barbara je podle průvodce Ivana nejvýznamnější, nejstarší a také největší památkou celého města. Původní arabský hrad z 9. století byl ovšem klasický malý středověký hrad posazený na samém vrcholu skály. Teprve ve 13. století se začala stavba rozrůstat.

„Ve 13.toletí také přišel král Alfons X. Kastilský, který hrad 4. prosince dobyl,“ doplňuje Ivan. „Podívejte se do svého kalendáře a bude vám hned jasné, proč se nyní pevnost jmenuje Santa Barbara.“

Čtěte také: Ostrůvek Evropy v arabském moři. Španělská Melilla žije spokojeně za vysokým plotem. Dál už je Maroko

Celé město Alicante se tak stalo svědkem takzvané rekonquisty, tedy znovudobytí Španělska do křesťanských rukou.

Poslední bašta odporu republiky

Cesta do pevnosti je fyzicky náročná, ale výhledy, které se z ní otvírají, stojí za toFoto: Jakub Lucký

Poslední významnou událostí, s níž je pevnost spojená, byla podle průvodce Ivana španělská občanská válka. Alicante bylo nejspíš posledním velkým městem, které jednotky podporující diktátora Franca v roce 1939 dobyly. O několik dní později už vyhlásil své vítězství a zemi pak vládl až do roku 1975.

V době občanské války bylo Alicante mimo frontu, a i proto v pevnosti končili nacionalističtí vojáci, které republikáni při bojích zajali. Kolik jich skončilo v pevnosti, nikdo přesně neví, ale Ivan odhaduje, že asi tisíc nebo patnáct set.

Jako důkaz mi ukazuje nenápadné venkovní kamenné dlaždice, do kterých vězni ve volných chvílích vyrývali svá jména. Údajně proto, že se báli, aby nezmizeli beze stopy.

Čtěte také: Za Francovým režimem Španělé tlustou čáru udělat nedokázali

Humánní poprava

Průvodce Ivan otevírá dveře do původního zásobníku na pitnou voduFoto: Jakub Lucký

Ivan mne vede také do bývalého zásobníku na vodu, který ve 20. století sloužil také jako vězeňská cela. Uvnitř stojí i popravčí nástroj, který Španělé nazývají garota.

Záda si v ní odsouzený opře o dřevěnou desku a kovová obruč, která se za ním zaklapne, zajistí, že nemůže hýbat hlavou. Za krkem je ve dřevě umístěný vrták, který se má postarat o bezbolestnou smrt.

„Vrták vám bude zajíždět do krku, dokud vám neoddělí hlavu od těla. Smrt nastává většinou tak za pět až šest vteřin,“ popisuje děsivý konec popravených Ivan a jen nerad dodává, že garota se ve Španělsku používala až do konce diktatury generála Franca v roce 1975.

Nadějí je UNESCO

Na závěr prohlídky jsme se ocitli před obrovskými železnými dveřmi, které jako by vedly do krytu. Ve skutečnosti je to nově vytvořený vstup do kdysi největšího zásobníku vody na hradě.

Do zásobníku se vešlo až milion litrů vody a její kvalita byla velmi vysoká. Dokonce prý byla lepší než voda, která nám dnes teče z kohoutků.

Čtěte také: Karlovy Vary a Petřín u moře. Španělský San Sebastian láká na pláže, promenády, stoletou lanovku i chuťové zážitky

Při loučení si ještě můj průvodce postěžuje, že na opravy pevnosti není dost peněz. Lepší to podle něj nebude do doby, než se Santa Barbara dostane na seznam světového dědictví UNESCO. O to se ale radnice v Alicante začala zajímat teprve v loňském roce.

Autor: Jakub Lucký