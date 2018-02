Historici z ukrajinského muzea hledají nezvěstné a vracejí čest padlým z války na Donbase

Helma ruského tankisty ze shořelého tanku T-72BAFoto: Tomáš Vlach

Fotogalerie Tomáš Vlach

Tomáš Vlach

Tomáš Vlach

Tomáš Vlach

Válka na Donbase trvá už bezmála čtyři roky a je tématem nejen pro novináře a vojenské experty, ale už i pro historiky. Zaměstnanci ukrajinského vojensko-historického muzea v Kyjevě jezdí na frontové linie pátrat po padlých vojácích a nashromáždili při tom stovky různých předmětů. Další exponáty muzeu věnovala armáda, sami vojáci nebo jejich blízcí.

Kyjevský důstojnický dům stojí přímo v centru města a zažil toho opravdu hodně. Naposledy během nepokojů na Majdanu v zimě 2014, kdy si tu zřídili svoji základnu demonstranti.

Zůstaly tu po nich přilby, plynové masky a štíty ukořistěné policistům. I tyto věci jsou dnes součástí expozice.

Čtěte také: Na Donbasu hrozí ekologická katastrofa. Nebezpečím jsou chemičky a zaplavené doly

Sál si musíme odemknout, je totiž pondělí – zavírací den, ale alespoň máme klid na prohlídku. Provází nás ředitel vojensko-historického muzea Vladimír Taranec.

Co exponát, to originál

Expozice vojensko-historického muzea v KyjevěFoto: Tomáš Vlach

Expozice představuje celou dramatickou historii Ukrajiny uplynulých čtyř let, hlavně ale válku na Donbase počínaje boji u Slavjanska, když ho na jaře 2014 obsadili separatisté. Během léta se pak konflikt rozšířil na celé území Doněcké a Luhanské oblasti.

Co exponát, to originál. Prohlížíme si zbraně, často poškozené v boji, výstroj i osobní věci vojáků.

„Toto je baret ukrajinského výsadkáře,“ ukazuje Vladimír Taranec. „Pro mě je to nejcennější exponát. Naše skupina ho našla v oblasti Savur Mohyly. Vidíte, jak je ohořelý? Je to symbol hrdinství a odhodlání splnit přísahu až do konce,“ dodává ředitel muzea významně.

Čtěte také: Až budou vojáci OSN hlídkovat u ruských hranic, válka na Ukrajině by mohla skončit, říká analytik

Válečné memento

Pracovníci muzea se hned na začátku války zapojili do neobvyklého projektu – jezdí na území separatistů, vyhledávají a exhumují ostatky padlých.

„Na začátku jsme měli potíže,“ vypráví ředitel Taranec. „Přijeli jsme na místo a začali nás strašit – třeba jednomu našemu člověku hodili pod nohy granát. Naštěstí se ukázalo, že není bojový.“

Vyhledávači například vrátili čest důstojníkovi, o kterém se předpokládalo, že zradil. Zjistili totiž, že nepřešel na stranu separatistů, ale padl v boji.

Podrobnosti o padlých se pečlivě evidují v elektronické Knize paměti. Kolem sebe vidíme fotografie některých z nich, i se zbytky jejich uniforem a osobních věcí.

Rusko neříká pravdu, dokumentují ukrajinští historici

Ale jsou tady i bojovníci z druhé strany s emblémy povstaleckých batalionů Vostok, Oplot, Kalmius, Somali…

Jednotka ruských vojáků IlovajskFoto: Tomáš Vlach

„Ruská armáda zformovala několik praporních taktických skupin. Nám se je prakticky všechny podařilo zdokumentovat s využitím otevřených zdrojů,“ poznamenává ředitel Taranec.

„Tady vidíte fotografie, které si demobilizovaní ruští vojáci dávali na sociální sítě. A tady je výstroj a výzbroj používaná jen a jen ozbrojenými silami Ruské federace,“ ukazuje Vladimír Taranec.

Prohlížíme si přitom například helmu ruského tankisty ze shořelého tanku T-72BA nebo granáty z výzbroje ruských sil. Rusko přímé zapojení do konfliktu odmítá, důkazy jsou ale všude kolem, říká ředitel muzea.

Čtěte také: Separatisté vyhlásili na Ukrajině nový stát Malorusko. Je to nesmysl a šílenost, říká expert

Hlavním smyslem expozice vojensko-historického muzea je ale podle něj něco jiného – vzdát čest vojákům, kteří dodnes na východě Ukrajiny umírají.