I dnešnímu člověku se může umění boje hodit, myslí si v gladiátorské škole v Římě

Souboj v gladiátorské aréně nezůstal pro Jana Šmída bez následkůFoto: Jan Šmíd

Gladiátoři ve starověkém Římě toužili jak známo po slávě a obdivu davu. Přežili jen ti nejsilnější. Skupina Gruppo Storico Romano v aréně na villa Appia Antica v Římě na tradici gladiátorských soubojů navazuje a pořádá kurzy, během kterých se naučíte, jak gladiátoři bojovali.

Ve škole gladiátorů nejprve přihlížím souboji dvou siláků s desítkou turistů, kteří se přihlásili na kurz a teď toho možná trochu litují. Instruktoři berou výuku opravdu vážně a občas se při výpadu i trochu nešetrně dotknou svých soupeřů.

Jsme v ulici Appia Storica, kde skupina gladiátorů pořádá své kurzy. Čas od času také vystoupí na slavnostech v Římě, které připomínají dobu, kdy tu vládl nějaký ten cézar.

Chvíli výcvik sleduji a pak se jdu podívat do muzea. Po návratu se mi naskytne překvapivý pohled.

Gladiátorské kurzy pořádá v Římě skupina Gruppo Storico RomanoFoto: Jan Šmíd

Gladiátor jménem Paolo cvičí malého kluka. Jeho maminka mi vzápětí vysvětluje, že kluk se jmenuje Noble a má brzy hrát v historickém velkofilmu hollywoodské produkce, který se točí v Římě. A protože v něm bude bojovat, má za úkol naučit se různé techniky.

Novinář versus gladiátor

Brzy přichází moje chvíle. Emmanuel mi ukazuje, jak se má zápasit. Nejprve mi předvede pár triků rukama a potom už si bereme meče a začíná opravdový boj. Ten trvá sice jen krátce, přesto mi po něm zůstane několik modřin, jak nestačím uskakovat před útoky namakaného gladiátora. I když nebojuje naplno, občas mě trochu „štrejchne“.

Po boji mi Emmanuel vypráví o tom, že jeho otec hrál fotbal a chtěl z něj mít fotbalistu. On už však od samého mládí chtěl bojovat – chodil na karate, kick-box a další bojová umění. A pak je začal i učit.

Gladiátor Emmanuel a jeho odhodlaný protivník Jan ŠmídFoto: Jan Šmíd

Dostal se k filmu, pracoval pro televizi a účinkoval i v poslední verzi snímku Ben Hur. Když sleduje současné filmy, musí se smát. Takhle se totiž prý vůbec nebojuje. Podle Emmanuela při boji nemůžete mávat nad hlavou mečem sem a tam. Útok prý musí být veden přímo a nejkratší cestou, nikdy ne diagonálně, vysvětluje.

Svaly nejsou nejdůležitější, rozhoduje i rychlost

Film Gladiátor režiséra Ridelyho Scotta se mu líbil jako romantický příběh, ale jinak k němu má Emmanuel několik výhrad: „Gladiátoři nebyli vždy nabušení svalovci, občas to byli i bojovníci menších postav, ale byli extrémně rychlí. Byl to souboj rychlosti a síly.“

Emmanuel patří do kategorie svalovců, na první pohled budí respekt. Je vidět, že se rád předvádí a svou práci miluje. A co na gladiátorech obdivuje? „Byli to perfektní válečníci, kteří trénovali i deset hodin denně a naprosto dokonale kontrolovali své tělo. Nechlubili se jím, každý sval měl nějakou roli. Byla to cesta k přežití,“ shrnuje.