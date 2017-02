I knihy se dají ochutnat. Netradiční smysl se při čtení rozhodli zapojit v jedné budapešťské restauraci

Menu inspirované knihou Agathy Christie Vražda v Orient expresuFoto: KönyvBár & restaurant

Inspirace skrývající se v knihách je, zdá se, nekonečná. Jak jinak si vysvětlit, že v Knižním baru v Budapešti podle knih vaří? Nevyužívají však recepty z kuchařek, zato v literárních dílech hledají inspiraci pro nejrůznější kulinární dobrodružství.

O inspiraci a tvorbě si povídám s mladým, třicetiletým provozovatelem Knižního baru Mihálym Lippaiem. „Jde o týmovou práci. Je to malá restaurace, každý přidá svoji múzu,“ vysvětluje.

Samozřejmě hlavní nápad pochází od ženy. Kreativní šéfkou je manželka majitele, který byl kdysi učitelem němčiny a literatury. Oba jsou teď dlouhodobě pryč, odjeli do Asie získat nové nápady a způsoby, literární i kulinářské.

Mihály je ovšem plnohodnotně nahrazuje. Skoro mám dojem, že ani nevede restauraci, ale knihkupectví. Z právě zvolené knihy však nepocházejí konkrétní recepty, na prvním místě je literatura.

Jídlo inspirované knihou Fredrika Backmana Muž jménem OveFoto: KönyvBár & restaurant

Aby to bylo jasné. Nepracují tady s kuchařkami. Často se stává, že jednotlivá jídla v knize ani nefigurují, podstatné je podávat na talíři inspiraci a představivost.

Jak chutná Muž jménem Ove?

Menu v Knižním baru mění většinou každý týden. Někdy ale také jídelníček protahují na více týdnů, jako třeba ten s Harrym Potterem. Mají tady i menu a la carte, ale hlavní je kniha týdne.

Takto už „uvařili“ víc než padesát literárních děl. Na sociální síti zhruba dva týdny předem oznamují, jaké si vybrali pro příště. To aby se gurmáni mohli připravit. Například teď si na svoje přijdou milovníci švédské literatury, protože námětem pro kuchaře je tento týden už i zfilmovaný světový bestseller Muž jménem Ove.

A Mihály už vyjmenovává menu, které máme před sebou: Studený předkrm – studený hovězí jazyk se želatinou z kapie servírovaný na kuskusové podestýlce. Celé je to přikryté skleněným zvonem, pod který se pouští kouř z třešňového dřeva.

Symbolizuje to scénu, kdy si jinak velmi směšný hlavní hrdina pouští do auta hadicí výfukový kouř. Význam tohoto chodu tedy pochopí pouze ten, kdo četl knihu, nebo viděl film.

Poznala by Helen Fieldingová pokrm na motivy svého bestslleru o Bridget Jonesové?Foto: KönyvBár & restaurant

Tento případ se mi zdá trochu morbidní, ale je třeba ocenit snahu vysvětlit původní myšlenku jídla na talíři. A pokud někdo přišel nepřipravený, v Knižním baru mu rádi převypráví koncepci daného díla i jídla.

Hrabalovo koleno a Švejk v ešusu

Snaží se tu vyhovět i aktuálním trendům. I když, pravda, některé trendy jsou věčné. Hrabalovy Postřižiny přeložili do maďarštiny jako Pivovarské capriccio, takže na stůl servírovali především v pivu marinované kolínko nebo pivní polévku. Se Švejkem je zase spojený guláš, který tu podávali v plechovém ešusu.

Popularita těchto románů a jídel souvisí s tím, že maďarská veřejnost všeobecně zná a vyhledává českou kulturu.

Mihály přiznává, že podle něj by restaurace měla mít i výchovnou linii. Jde o spojení literatury a gastronomie, to je poslání restaurace. Člověk si myslí, že v oblasti gastronomie už prožil a zkusil všechno, a najednou, když může literaturu ochutnat, ho do očí udeří nová pointa.

A přejíst se, je tu dovoleno!