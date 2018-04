Jak zní Paříž, Řím nebo třeba Bejrút? Netradiční turistické průvodce představují hudební portrét světových metropolí

Moulin rouge v PařížiFoto: Fotobanka Pixabay

Ve Spojených státech vznikla zajímavá knižní edice, která se teď dostala také do Francie. Své město a jeho nejzajímavější části v ní představují starousedlíci – většinou spisovatelé, kteří v něm žijí. Na konci knihy pak čtenáři najdou i seznam doporučené hudby, která se k danému místu vztahuje.

Není pochyb, že každý, kdo zaslechne slavnou skladbu La Bella Malinconica italského skladatele filmové hudby Nino Roty z filmu Sladký život, se hned v myšlenkách ocitne u fontány di Trevi v Římě.

Tento příklad ovšem není pro neobvyklou francouzskou knižní edici úplně typický, protože její řada Noir ukazuje spíše neznámé části měst.

Estelle Denerdová z nakladatelství Asphalte mi vysvětluje, že každá povídka v knížce je věnovaná jedné čtvrti. Jedná se většinou o neturistické, méně známé části města, o nichž píší spisovatelé, kteří v nich žijí. Někteří jsou známí více, jiní méně.

Třeba na knížce Paris Noir se podílela hodně známá jména, mezi nimiž najdeme často autory detektivních románů.

Hudební tvář světových metropolí

Naprosto unikátní je ale to, že jednotliví autoři v průvodcích také doporučují hudbu, která jejich čtvrť charakterizuje. Seznam skladeb najdete na konci knihy s uvedením stránky, kde si můžete vybrané skladby přímo poslechnout.

A nemusí to být nutně písně pocházející přímo ze země, o které průvodce pojednává. Potvrzuje to i Brian Eno ve své ponuré skladbě By the River navržené v knížce, kterou jsem si pořídil, pro temnější a melancholičtější části Říma.

Italskou metropoli jsem si vybral úmyslně. Edice je ale francouzská, i když jak potvrzuje Estelle, nápad vznikl ve Spojených státech. Tehdy vyšel jako první průvodce tajemným Brooklynem.

Měl tak velký úspěch, že následoval celý New York, pak Buenos Aires, evropská města a také ta, která potvrzují, že se jedná o průvodce zcela neobvyklého – například Bejrút Noir.

Jak asi zní Praha

Estelle, která francouzské nakladatelství založila, sama vybírá města, která by mohla mít u čtenářů úspěch. Žebříček nejúspěšnějších je překvapivý. Na prvním místě je temná Marseille, po ní následuje Paříž a hned třetí je trochu nečekaně Brusel.

Každý, kdo bude držet podobného průvodce v ruce, se bude nepochybně chtít co nejdříve pustit do tajemných uliček různých měst a třeba k tomu i ve sluchátkách poslouchat hudbu vybranou autorem.

Estelle si zatím netroufá vydat v této edici Prahu, i když ve Spojených státech už taková knížka vyšla. Zajímalo by mě, jaké skladby dokreslující českou metropoli asi její autoři vybrali.