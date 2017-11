Je mu osmdesát a žije na samotě u lesa v horách jižního Kavkazu. Dál už cesta nevede

Pan Armén žije v horách sám už od 60. letFoto: Martin Dorazín

Kavkazské hory se vypínají do výšky přes pět tisíc metrů. Na jejich svazích odpradávna žijí lidé, pro které se hory staly přirozenou ochranou před nájezdníky. Ti už sice dávno kavkazské národy neohrožují, ale lidé v horách zůstali. Uprostřed lesů jižního Kavkazu se už v 60. letech minulého století usadil i pan Armén. Společnost mu dělají krávy, ovce, kozy, slepice a jeden pes.

Džípem jsme se kolem Změjkovských kaskádovitých vodopádů vyšplhali hodně vysoko. Strmou lesní cestu hlídá pes a to je neklamné znamení, že se blížíme k cíli naší výpravy – k samotě pana Arména.

Dál už cesta nevede. „Pes vás nekousne, ale já můžu,“ vítá mě a kamarádku Allu Mělnikovovou pan Armén se svým typicky kavkazským smyslem pro humor.

„Kozy, slepice, krávy, pes, kočka a já,“ ukazuje nám Armén své lesní království.

Svoboda nadevše

Pan Armén má ve svém hospodářství vše, co potřebujeFoto: Martin Dorazín

Pan Armén postavil dole na břehu Černého moře tři domy – pro dva syny a dceru. Nějakou dobu s nimi žil, ale se pak odstěhoval do hor, aby mu nikdo do ničeho nekafral. Žije tady celoročně a, jak říká, každý den. Má co jíst i pít a nic víc nepotřebuje.

Náš průvodce Sergej vysvětluje, že člověk, který uvykl svobodnému životu, nemůže žít v kleci. K panu Arménovi zajíždí vždy, když ho rušné Soči omrzí. Tady nabírá síly a optimismus.

A v klecích nežijí ani zvířata pana Arména. Krávy, ovce i kozy se celý boží den toulají po kavkazských stráních a až večer se na zavolání poslušně a rády vracejí domů.

Jedna kráva dokáže nakrmit rodinu i souseda

Jedna kráva dokáže nakrmit nejen pana Arména, ale i souseda a náhodné návštěvníkyFoto: Martin Dorazín

Osmdesátiletý pan Armén mlékem, smetanou a sýrem zásobuje rozvětvenou rodinu a přebytky rozdává turistům, kteří k němu cestou od vodopádů zabloudí.

Z obchodu potřebuje tento hospodář jenom cukr a chleba. Líh, pálenku zvanou čača i víno má vlastní.

Televizi tady pan Armén nemá, říká, že tam jsou stejně jen samé hlouposti. Úplně mu stačí rádio. A v tom s ním všichni plně souhlasíme.