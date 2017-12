Jinde si vystačí s obřím stromem, v americkém Seattlu rozsvěcují před Vánoci Lenina

Socha Vladimira Iljiče Lenina v recesistické čtvrti Fremont v americkém SeattluFoto: Jan Kaliba

Sedmitunovou sochu vůdce komunistické revoluce by ve Spojených státech čekal asi málokdo. V liberálním Seattlu si před lety řekli, že mít vlastního Vladimira Iljiče Lenina není tak špatný nápad. Socha přivezená do tamní recesistické čtvrti Fremont z bývalého Československa tu má navíc před Vánoci svoji jedinečnou úlohu – mění se v originální adventní výzdobu.

Brian Regan buší do dutého plechu a ptá se, jestli je někdo doma. Je to docela výstižná scénka pro samotnou přítomnost pětimetrové Leninovy sochy tady v Seattlu, jednom z nejliberálnějších amerických měst.

„Hitlera bychom si sem nepostavili a jiné by to určitě bylo, kdyby Lenin stál v Praze. Víme, co způsobil, ale pro nás je hodně abstraktní, takže jeho socha je tu jen jednou z kuriozit,“ ujišťuje mě Regan, developer a fanoušek umění, vlivná postava v místní čtvrti Fremont, která je podobných recesistických pouličních artefaktů plná.

„Podobizna vůdce s milióny slepě oddaných příznivců, v tom vidíme také paralelu s Trumpem. Je to prostě vtip,“ dodává.

Lenin nebo Lennon?

Lenin jako John Lennon a ve vánočním hávu s hvězdou na hlavěFoto: repro, Jan Kaliba

Kromě Lenina mají ve Fremontu ještě třeba sochu trolla, který pojídá brouka, ovšem toho na čtyřech kolech. Nebo vysloužilou raketu z korejské války. A mezi tím i Leninovu sochu – prý spíš vděčný umělecký předmět než politický symbol.

„Když jsme se o té soše poprvé doslechli, mysleli jsme si, že jde o Johna Lennona. Pak se ukázalo, že je to Vladimir,“ směje se lokální umělec Mike Peck. A tak mu jednou místní nasadili brejličky i kytaru a za Lennona ho převlékli.

Při průvodu gayů a lesbiček zase Lenin dostal růžové trenýrky, klobouk a podprsenku. „Prostě se rozhodl odhalit svou orientaci,“ vypráví.

Teď dostal Lenin adventní výzdobu, tak jako pokaždé před Vánocemi, a stal se ústředním bodem trhů, které právě ve Fremontu pořádají.

Party pod Leninem

„Vždycky na něm rozsvítíme vánoční světýlka a u jeho nohou pořádáme velkou party, abychom oslavili začátek předvánoční nákupní sezóny,“ vysvětluje Kirby Laneyová. Zastupuje tu rodinu, která už víc než dvacet let Leninovu sochu vlastní. V 80. letech stála v Popradu a po revoluci ji převezli sem.

Zleva Mike Peck, Brian Regan a Kirby Laneyová pod Leninovou sochouFoto: Jan Kaliba

Kirby Laneyová tvrdí, že sama sochu nesnáší, ale respektuje, že ji ostatní ve Fremontu chtějí. „Ostatně tuhle adventní akci, které říkáme Rozsvěcení Lenina, pořádá můj manžel,“ vysvětluje.

Hlavní světlo, které má bronzový Lenin na hlavě, připomíná pěticípou hvězdu. To má na svědomí také Brian Regan. Podle Kirby Laneyové se ale místní během let v tomhle směru umírnili.

„Řekněme, že má na hlavě takovou korunu ze světel,“ přibližuje adventní výzdobu sochy stojící na soukromém pozemku u rušné křižovatky na severu Seattlu.

Recese je náš život

Místní rádi označují čtvrť Fremont za střed vesmíru, dokonce je tu oficiálně vyznačený světovým rozcestníkem. A zmíněný Brian Regan upozorňuje na paradox, který podle něj také potvrzuje, že ve zdejším kontextu není Lenina potřeba chápat jako vážně míněný symbol.

„Vtip spočívá v tom, že tu máme umělecké ztvárnění postavy, která ztělesňuje pochod vstříc socialismu a boj proti komerci a kapitalismu. Ale ta socha je tu vlastně jako ve výloze. Už dvacet let je totiž na prodej,“ vysvětluje.

Lenina si zatím nikdo nekoupil, jeho aktuální cena je totiž tři sta tisíc dolarů. Pro místní je to kuriozita, kterou neberou vůbec vážně. Podobně jako onu raketu z korejské války visící nedaleko Leninovy sochy.

„Raketa je namířena přímo na naši radnici, ale samozřejmě vůbec nemáme v úmyslu ji odpálit. Stejně jako netíhneme k Leninově doktríně sovětského socialismu a k násilí, které podporoval,“ uzavírá Brian Regan.