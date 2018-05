K Číňanům si našel cestu a představil jim západní svět. V Říši středu na italského misionáře nikdy nezapomněli

Matteo Ricci se naučil čínsky a místním intelektuálům a učencům se snažil vysvětlovat, jaký je svět za hranicemi ČínyFoto: repro, Falvey Memorial Library, Villanova University

Z italského městečka Macerata se dostanete za půl hodiny do hor, ale i k moři. Najdete tam taky jednu z nejstarších evropských univerzit a každoročně tu také pořádají věhlasný operní festival. To ale není všechno – Macerata má historicky velmi dobré vztahy s Čínou. Vděčí za to svému rodákovi a jezuitskému misionáři Matteu Riccimu.

S ředitelem Konfuciova institutu v Maceratě Giorgio Trentin se scházím v jedné z univerzitních budov přímo v historické části města. Předčítá mi čínsky z Rozpravy o přátelství, které napsal Matteo Ricci, a hned mi text překládá do italštiny:

„Přítel a já, i když máme dvě rozlišná těla a jsme každý jiný, mezi našimi těly je jen jedno srdce.“

Matteo Ricci: Rozpravy o přátelství

Jde o vůbec první dílo napsané Evropanem v čínštině. Matteo Ricci sbírku mravních zásad napsal na přelomu 16. a 17. století, tedy v době, kdy William Shakespeare psal své nejznámější divadelní hry.

Zatímco Shakespeare své kusy psal na území dnešní Velké Británie, Ricci byl na druhé straně zeměkoule – v Číně. Tam se vypravil jako jezuitský misionář. Od ostatních věrozvěstů se ale dost lišil.

Misionář s otevřeným srdcem

„Ricci začínal úplně jinak. Hlavní strategií tehdy bylo pohany po celém světě konvertovat. A to bez otázek, jestli třeba tyto národy nejsou starší a nemají delší tradici,“ vysvětluje mi Giorgio Trentin.

„Matteo Ricci byl první, kdo cítil potřebu se nejdřív naučit čínsky. Kultura pro něj byla klíčem k otevření čínských dveří. Nikdy mu tolik nešlo o to, kolik lidí konvertoval jako spíš o to, s kolika lidmi se mu podařilo navázat dialog o kultuře.“

Kulturní konverze

Ricci si k Číňanům našel cestu nejen díky jazyku a kultuře, ale taky prostřednictvím přírodních věd. A tahle strategie nesla ovoce. Stal se vůbec prvním misionářem ze Západu, který byl pozvaný do Zakázaného města v Pekingu.

„Potřeba mít jeden druhého a možnost se o sebe navzájem opřít je hlavním důvodem mít přátele.“

Matteo Ricci: Rozpravy o přátelství

„Byl v Číně skutečně velmi vítanou osobností. Nevnímali ho jako církevního hodnostáře, ale jako kulturního misionáře. Čínským intelektuálům a učencům se snažil vysvětlovat, jaký je svět za hranicemi Číny. Jeho hlavním nástrojem přitom byly přírodní vědy,“ vypráví ředitel Konfuciova institutu.

„Tímto způsobem přinesl do země západní poznatky z oblasti astronomie a kartografie. Vytvořil například první detailní mapy Číny.“

Čtěte také: Ruiny misie San Ignacio pohlcuje prales, ale překvapivě harmonické soužití indiánů s jezuity uchvacuje dodnes

Vztahy, které přetrvaly staletí

Mapa Dálného východu od italského misionáře Mattea Ricciho z roku 1602Foto: licence Public Domain, volné dílo

Podle Giorgia Trentina Číňané na Ricciho přínos nikdy nezapomněli a jeho odkaz je v Číně dodnes živý. Je dokonce pohřbený nedaleko prestižní pekingské univerzity pro významné státníky.

„Když Maceratu navštívila ředitelka všech Konfuciových institutů ve světě, říkala mi, že na cestě do práce vždy procházela kolem hrobu Mattea Ricciho. Pokaždé se prý u něj zastavila a zamyslela,“ přibližuje úctu Číňanů k italskému misionáři Giorgio Trentin.

A Macerata se snaží odkazu Mattea Ricicho využít k prohlubování čínsko-italských vztahů. Na zdejší univerzitu jezdí čínští studenti a italští žáci zase jezdí do Číny. Zhruba padesátitisícové italské město navíc před dvěma lety hostilo významnou konferenci China Goes Global.

Podle Georgia Trentina je škoda, že Itálie ve srovnání s jinými zeměmi trochu zaspala a nedokázala se dostatečně rychle připravit na příchod bohatých čínských investorů. Ti v posledních letech v Itálii skupují například fotbalové kluby, ale taky třeba továrny.