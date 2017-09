Kdo je slavnější? Návštěvníci londýnského hřbitova míří za Karlem Marxem i Georgem Michaelem

Někdo k Marxovu hrobu zabloudí náhodou, jiný ze zvědavosti a někteří s obdivemFoto: Jaromír Marek

Od vydání Marxovy knihy Kapitál, která významně ovlivnila dějiny 20. století a skoro padesát let určovala život v socialistickém Československu, uplynulo už 150 let. Spis napsal v Londýně v knihovně Britského muzea a v Londýně je také pohřben. U jeho hrobu na hřbitově ve čtvrti Highhate potkáte pestrou směsici návštěvníků.

Kapitál napsal Karel Marx ve slavné knihovně Britského muzea na lavici číslo 7. Trávil tu prý každý den až 12 hodin. A jeho kniha změnila svět.

„Přiznám se, že na škole jsem byla hodně levicově zaměřená. Dokonce mě kvůli tomu chtěli jednou vyhodit,“ vzpomíná padesátiletá Helen, která dnes v knihovně pracuje. „Teď vím, že jsem byla politicky hodně pod vlivem rodičů. Pamatuji si, že když se premiérkou stala Margaret Thacherová, můj mladší bratr se rozplakal.“

Čtěte také: Marxovo dílo je obdivuhodné, ale jako návod na přerod společnosti neobstojí, tvrdí sociolog Hartl

Místo, kde Karel Marx napsal Kapitál, Helen návštěvníkům ochotně ukáže. Na otázku, jestli je kniha platná i dnes odpovídá se smíchem: „Určitě, třeba v Číně.“

Jedenáct věrných na pohřbu, tisíce obdivovatelů po sto letech

Karl Heinrich Marx (1818–1883) – německý filozof, sociolog, historik a ekonom. Od roku 1849 až do své smrti žil a pracoval v Londýně. V roce 1848 publikoval spolu s Friedrichem Engelsem Manifest komunistické strany a v roce 1867 knihu Kapitál, která se ve 20. století stala základem revolučních hnutí v Rusku, Číně a dalších zemích.

Hrob Karla Marxe nelze přehlédnout – mramorový kvádr je vysoký tři metry, nahoře na něm mé generaci důvěrné známá vousatá a vlasatá busta a na náhrobku neméně známý nápis: Proletáři všech zemí, spojte se!

„Byl to první komunista, v komunismu viděl lepší budoucnost. Myslel si, že když se lidé spojí, bude na světě lépe. Ale to se nestalo,“ říká sedmdesátník v kovbojském klobouku. Vypadá to, že jeho sympatie Karel Marx spíše má.

Asi nejslavnější obyvatel hřbitova v londýnské čtvrti Highgate stále přitahuje pozornost, ročně navštíví místo jeho posledního odpočinku 85 tisíc lidí. Při pohřbu se přitom nad rakví Karla Marxe sešlo jen jedenáct věrných.

Čtěte také: Nejvlivnější kniha po bibli? Marxův Kapitál vyšel před 150 lety, pro mnohé je přitažlivý i dnes

„Nezapomeňte, že v západní části hřbitova je pohřbený George Michael,“ vyvádí mě z omylu o nejslavnějším hrobu další z návštěvnic. Jak říká, přišla se prostě jen podívat a s učením Marxe rozhodně nesouhlasí.

Stále živá vzpomínka

Pozdrav od členů Čínské komunistické stranyFoto: Jaromír Marek

Karin přijela s manželem z bývalého Německa a u hrobu Karla Marxe prý zažívá smíšené pocity. „Ve škole jsem se učila angličtinu. Moc mluvit neumím, s výjimkou jediné věty: Karel Marx se narodil v Trevíru 5. května 1818. Tato věta mě vždycky automaticky naskočí, když slyším to jméno,“ směje se Karin a její manžel dodává: „Je to pryč, je to postava z minulosti. A to je dobře.“

Ovšem ne pro všechny je Marx postavou z minulosti. Před jeho náhrobkem leží tři zcela čerstvé kytice květin. Jedna dokonce s věnováním: Karlu Marxovi od pěti členů Čínské komunistické strany. A nějaký vtipálek nechal na hrobě prázdnou láhev od vodky.