Kdysi se tu zastavil i Masaryk. Dnes je z historického nádraží uprostřed kanadské divočiny restaurace, kde hostí slavné miliardáře

Vzpomínka na období páry na stěně restauraceFoto: Jan Kaliba

Nádražní hospůdky mívají své nezaměnitelné kouzlo. Platí to i o jedné u kanadského městečka Lake Louise, která leží vysoko ve Skalistých horách uprostřed divočiny. Její kouzlo je trochu jiné i v tom, že nejde o rušný hostinec a lidové ceny. Spíš se tu hodí honosnější označení restaurant.

Číšník Jesse, který mě uvádí ke stolu, je vlastně sezónním pracovníkem. Pro hosty se tenhle srub otevírá jen v letní sezóně nebo jako teď na zimu, kdy okolní kopce zaplaví lyžaři.

V krbu praská dřevo, hostů je pomálu a kromě kolejí a příjezdové cesty všude kolem hustý les. Tedy vlastně ještě něco – tři odstavené historické vagóny. Uvnitř toho z roku 1906 určeného původně obchodním cestujícím má dnes kancelář Jerry Cook.

Čtěte také: Zchátralé carské nádraží proměnil polský nadšenec v restauraci s jedinečnou atmosférou monarchie

Přednosta stanice a šéf restaurace v jedné osobě tu dokonce tak trochu bydlí. Během náročnějších týdnů nejezdí domů, ale nocuje tady ve spacím kupé, které je vlastně jakýmsi útulným obývákem s velkou postelí.

Domov na kolejích

Jerry Cook s přáteli před lety nádraží koupil, aby ho zachrániliFoto: Jan Kaliba

„Jsem tu pět, někdy šest dní v týdnu a bydlím hodinu jízdy odtud, tak tady někdy přespávám,“ vysvětluje Jerry. Jeho otec pracoval na železnici a začínal ještě v době, kdy se jezdilo na páru. Jerry s ním několikrát jako dítě vyrazil.

Když vyrostl, nesnil prý o kariéře u dráhy ani o nádražní restauraci, ale v jeho životě se to nakonec seběhlo tak, že teď bydlí ve třetím nejstarším existujícím vagónu v Severní Americe. „Je to z praktických důvodů, ale trochu nostalgie u toho cítím,“ přiznává bělovlasý Kanaďan.

Provádí mě i historickým jídelním vozem, který si můžete objednat pro romantickou večeři nebo skupinovou party, má i svou vlastní kuchyni. Tu hlavní postavili v bývalé místnosti pro zavazadla.

Restaurace pro turisty

Jerry Cook s přáteli před lety nádraží koupili, aby ho zachránili. Přetvořili ho na restauraci, aby si na sebe vydělalo, protože pro původní účel už přestalo být potřeba.

Než v 50. letech postavili transkanadskou dálnici, byla železnice jediným způsobem, jak se sem do hor dostat. Teď už tudy jezdí jen nákladní a luxusní turistické vlaky včetně soukromých.

Čtěte také: Dva týdny v jednom kupé za pět tisíc eur? Transsibiřská magistrála slibuje extrémní zážitky i po sto letech

„Rodiny amerických milionářů sem od začátku minulého století jezdily soukromými vlaky klidně na celé léto. Vagóny odstavily sem na slepou kolej a přesedly do tramvaje, která odtud jezdila do honosného hotelu u jezera,“ vypráví Jerry.

Nádraží na prodej, ale jen milionářům

Odstavené historické vagony pocházejí z počátku 20. stoletíFoto: Jan Kaliba

To skončilo na začátku 80. let, ale i teď tu prý boháči a šéfové korporací zastavují aspoň na jednu noc.

„Jednou takhle zametám před budovou, a vtom tu zastaví autobus, vyskáče celá rodina, třeseme si rukama, povídáme si… A pak se ke mně přitočí jejich strojvedoucí, co pro mě dřív pracoval, a říká mi: ‚Jerry, víš, kdo to byl? Warren Buffett!‘“ vypráví restauratér.

„Kdybych to věděl, tak tu všude pověsím cedule, že jsou ty vlaky na prodej,“ směje se Jerry a dodává, že slavný miliardář je totiž údajně velký milovník železnice.

Gates, Živago i Masaryk

Jerry Cook tady v kanadské divočině takhle potkal třeba i Billa Gatese. Jeho oblíbená historka se ale týká filmu Doktor Živago, který se tu z části natáčel. Spousta hostů dodnes do Jerryho restaurace přichází právě kvůli tomu.

Čtěte také: Za svůj vznik vděčí německá železnice hospodářské krizi. První parní vlak vyjel z Norimberku před více než 180 lety

Interiér restaurace v Lake LouiseFoto: Jan Kaliba

„Bylo mi dvanáct, když šel ten film do kin. Až mnohem později jsem přišel sem do Lake Louise, nádraží koupil a na film se znovu podíval. Vůbec jsem tu scénu nepoznal!“ vypráví majitel restaurace s tím, že je to jen krátký pětisekundový záběr, kdy Živago s přítelkyní nastupují do vlaku.

Prokazatelně tudy projížděl a kvůli doplnění vody tu zřejmě i zastavil vlak, ve kterém Tomáš Garrigue Masaryk na jaře 1918 vyjel na svou diplomatickou misi po Spojených státech. Půl roku poté už zemi opouštěl coby prezident samostatného Československa.