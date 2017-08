Knedlíky ani řízek si na dovolené v Egyptě už odpírat nemusíte. V Hurghadě opět otevřela ryze česká hospoda

Dovolené v Egyptě zaznamenaly letos velké oživení. Potvrzují to cestovní kanceláře i zvýšený počet letů k Rudému moři. Důkazem je také obnovená česká hospoda v Hurghadě. S úbytkem turistů ji totiž majitelé před čtyřmi lety zavřeli. Teď se jim ale vrátil optimizmus. Mnoha Čechům se navíc už po pár dnech hotelová strava přejí a zatouží po svých oblíbených knedlících, omáčce nebo třeba katově šlehu.

„Česnečka, hovězí vývar, gulášová polévka, hovězí gulášek, svíčková, kuře a zelí, noky, knedlík s vajíčkem, ďábelské tousty, karbanátek bramborová kaše, katův šleh, hranolky, ovocné knedlíky…“ chrlí na mě hospodský Petr Havlíček nabídku hodnou restaurace někde u Máchova jezera. Jsme ale v centru Hurghady

Čtěte také: I mladí Egypťané se učí česky. Pomáhá jim v tom česká lektorka

Česká hospoda vybočuje mezi místními podniky svým moderním designem, nábytkem i barem, na stěnách jsou jména českých a slovenských měst. „Máme českou kuchařku Lenku – vaří výborně, všichni si to chválí,“ pochvaluje si Petr Havlíček.

Není nad českou klasiku

K večeru se restaurace začíná plnit, venku je stále krásných 40° C a od vchodu slyším volat ženský hlas: „Tak táto, co si dáme?“ – „Něco českého, tady je to samý urychlovač kroků,“ odpovídá mu mužský hlas.

Zuzana a Ivan jsou z Děčína a do Egypta přijeli na klasickou plážovou dovolenou. Když si na poutači před restaurací přečetli „guláš, svíčková, gulášová polévka“ neváhali. „Řekli jsme si, že dnes vynecháme večeři v hotelu a půjdeme na české jídlo. Jsme na to zvyklí, chybí nám to,“ vysvětluje Zuzana.

Česko-slovenská restaurace v Hurghadě má ale i své štamgasty. Třeba Míša z Příbrami tu není rozhodně poprvé: „Setkáváme se tady pokaždé, když se sem vrátíme na dovolenou. Popovídáme, zavzpomínáme, zasmějeme se a je nám fajn.“

Čtěte také: Lidé ani země za to nemůžou, prostě to byl jeden šílenec, říká rodina Češky napadené v Egyptě

Někdo holt jezdí do Hurghady skoro tak pravidelně jako jiný na chalupu do jižních Čech. Míša už sem létá třináct let, tak třikrát čtyřikrát do roka. „Letos jsem tady byla v květnu a poprvé v apartmánu. A to je teda suprový – prostě si tu pronajmu byt,“ pochvaluje si.

Strach má velké oči

Hotelový resort v egyptské HurghaděFoto: Fotobanka Pixabay

O nedávném útoku na pláži, kterému podlehla i jedna Češka, se prý v Hurghadě už moc nemluví. A třeba Míše to plány na další dovolené nezměnilo.

„To by člověk nemohl jít nikam,“ říká. „Beru to tak, že když je člověk ve špatný čas na špatném místě... A víte, co se dneska děje ve světě: Německo, Anglie, Francie. A u nás v Čechách – ani nemluvím,“ dodává.

Podle hospodského Petra jsou ale zvláště Češi opatrní: „Kdo jede poprvé, má strach a drží se hodně na hotelu. Pak mu tam někdo, kdo tady byl víckrát, řekne, je tu bezpečno a není se čeho bát.“

Čtěte také: Na egyptskou pláž přivedla mladého Čecha rakovina. Teď tu s rodinou žije svůj sen

Splněný sen

Určitá místní specifika zdejší česko-slovenská restaurace přeci jen má. Pivo tu nalévají egyptské a na jídelním lístku chybí vepřové, které se v převážně muslimském Egyptě těžko shání.

Petr Havlíček přiznává, že do Hurghady ho přivedly osobní problémy, které potřeboval nechat za hlavou. V Čechách měl dříve také hospodu. „Před něčím jsem utíkal, ale jsem tady spokojený. Je to tady pro mě takový splněný sen,“ uzavírá hospodský Petr a rovná do latě své neposlušné egyptské číšníky.