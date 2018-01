Kunderovi vděčím za mnohé, říká známý francouzský spisovatel Benoit Duteutre

Ve Francii nenajdete mnoho spisovatelů, kteří by dobře znali českou literaturu a Prahu nebo které by dokonce česká metropole inspirovala k psaní románů. Díky akci pořádané organizací Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii mi mohl Benoit Duteurtre, držitel řady prestižních ocenění, vyprávět o tom, jak mu dveře do světa otevřel Milan Kundera, který ho prý tak trochu považuje za svého syna.

Scénické čtení Listování Lukáše Hejlíka v Paříži mimo jiné představuje knihu Holčička a cigareta francouzského spisovatele Benoita Duteutrea, který o čtyři roky dříve získal za svůj román Cesta do Francie prestižní cenu Medicis.

Od té doby mu vyšla desítka románů, které byly přeloženy do dvaceti světových jazyků. Jeho knihy pojednávají o vlivu moderního světa na člověka a jeho svobodu a mají lehce ironický tón.

Zajímavé je, že u zrodu Duteutreovy spisovatelské dráhy stál Milan Kundera.

Na stejné notě

Českou literární ikonu prý dlouho obdivoval a bylo mu jasné, že je téměř nemožné se s ní setkat. Ale zkusil to a poslal Kunderovi svoji první knihu Totální výprodej, která vzbudila určitou kontroverzi, protože kritizovala francouzskou společnost, ale komerčně se jí moc nedařilo.

„Byl jsem z toho smutný. Jel jsem někam na cestu, a když jsem se vrátil, našel jsem ve schránce dopis od Kundery. Psal mi, že se mu knížka moc líbí. To byl okamžik absolutního štěstí,“ vzpomíná Benoit Duteutre.

Pak se také s Kunderou setkal osobně. Prý to bylo v době, kdy Kundera pracoval na knížce Zrazené testamenty, jejíž velká část je věnována hudbě. „Hudbu také miluji, vystudoval jsem hudební vědu. Hodně jsme se spřátelili a mám rád i jeho ženu Věru,“ dodává.

Benoit Duteutre prý dříve hrál hodně na klavír a poznamenává, že hudbu k životu potřebuje mnohem více než literaturu. Při psaní si ji prý ale nepouští, rozčiluje ho to.

Praha jako Disneyland

Benoit Duteutre dnes patří ke známým francouzským spisovatelům. Jeho poslední kniha Počítačový ráj vyšla před třemi lety. Předtím napsal román Štastné město, který je do velké míry inspirován Prahou.

Jeho hrdinové jsou zaměstnanci cestovní kanceláře placení za to, že se městem procházejí ve středověkých kostýmech. Kniha vypráví o tom, jak se město mění v disneyovský park.

Prahu si Benoit Duteutre pro svůj román nevybral náhodou. Když jsem před časem dělal rozhovor s renomovaným novinářem listu Le Figaro Mohamedem Aissaouim a ptal se ho, kdo je teď ve Francii Kunderovi nejblíže, odpověděl bez váhání že Deteutre, kterého prý považuje téměř za svého syna.

Čeština byla první

Náhodou tedy není ani to, že úplně prvním jazykem, do něhož byla přeložena jeho první kniha, byla čeština. „Moje knížky pak vycházely v různých překladech po celém světě, ale Kundera mě spojil s nakladatelstvím Atlantis, kde jsem později vydal i další romány, takže jsem mu za mnohé vděčný,“ dodává francouzský spisovatel.

V Čechách byl několikrát, cestoval se svými knihami i stejným scénickým čtením, na kterém jsme se sešli v Paříži. „Myslím, že mám s Českou republikou velmi privilegovaný vztah,“ uzavírá Benoit Duteutre.