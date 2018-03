Lennonova Jahodová Pole se otevřou veřejnosti. Někdejší viktoriánský sirotčinec nahradí pasivní budova

I ve Strawberry Field mají svoji malou „Lennonovu zeď“Foto: Jaromír Marek

Strawberry Fields forever – to není jen název jedné z nejslavnějších písní skupiny Beatles, ale i název jednoho konkrétního místa v Liverpoolu. Místa, které mělo pro autora skladby Johna Lennona zvláštní význam. Jmenuje se tak zahrada a dětský domov Armády spásy. Ta teď plánuje otevřít Jahodová pole veřejnosti. Přípravy právě začaly.

Červená zdobená mříž je doslova pokrytá nápisy, vzkazy a podpisy návštěvníků. Do zahrady za ní, která připomíná džungli, se ale nikdo nedostane.

„Ročně sem přijde padesát až šedesát tisíc lidí. Vyfotí se, nahlédnou přes mříž do zahrady a zase odjedou. Teď bychom chtěli bránu otevřít, aby spojení mezi Johnem Lennonem, tímto místem a Armádou spásy zůstalo zachováno,“ říká velitel Severozápadní divize Armády spásy major Drew McCombe

Jak se toto spojení zrodilo? John Lennon měl složité dětství – otce prakticky neznal a poté, co se jeho matka znovu vdala, vyrůstal u tety. Ta bydlela právě na ve Wooltonu, nedaleko Strawberry Fields.

Původní budova viktoriánského sirotčince shořela v 70. letechFoto: Jaromír Marek

„Pro Johna mělo toto místo zvláštní význam. Často přelezl zeď a hrál si s ostatními dětmi. Tady byl šťastný, bylo to pro něj jakési útočiště,“ hodnotí Diane Gloverová z muzea Beatles Story.

Kouzlo zahrady

Stejně jako místo samotné i píseň o Jahodových polích měla pro Lennona zvláštní kouzlo. Skladba bývá zároveň považována za jeden z nejlepších hudebních počinů skupiny Beatles.

„Je to píseň, kterou John psal určitě od srdce. Jsou to vzpomínky na jeho dětství. Zároveň je to jedno z určujících děl psychedelického rocku,“ říká Diane Gloverová.

V době, kdy si v Jahodových Polích hrával malý John, stál v zahradě romantický viktoriánský palác. Ten v 70. letech zničil požár a na jeho místě vyrostlo několik fádních domků, které dál sloužily jako dětský domov.

Vzpomínky s výhledem do budoucnosti

Ubikace ze 70. let brzy nahradí moderní pasivní budova, kde bude středisko pro ohrožené děti, muzeum i kavárna pro fanoušky BeatlesFoto: Jaromír Marek

Před patnácti lety je, jako nevyhovující, zavřeli a od té doby celý areál pustne. Teď se začalo s demolicí a do jara budou domky pryč. Na jejich místě vyroste nové supermoderní centrum, kde bude středisko pro ohrožené děti, muzeum i kavárna pro fanoušky Beatles.

„Chceme, aby dům byl moderní a ekologický. Postavit repliku původního paláce by bylo obtížné a drahé, proto jsme zvolili realistický přístup. V neposlední řadě chceme také hledět vpřed a ne jen do minulosti,“ vysvětluje projektová manažerka Armády spásy Julie Athertonová.

Nová Jahodová pole by měla být otevřena už příští léto. Poprvé bude zahrada přístupná pro širokou veřejnost, a jak věří lidé z Armády spásy, tentokrát už navždy.