Mají tvar nosu a chutnají po malinách, fialkách nebo rumu. Belgické cuberdony jsou pochoutka, kterou nikde jinde neochutnáte

Anderson Jones z anglického města Stoke patří mezi podivíny, kteří obětovali prakticky vše pro svou vášeň. V dětství mu učarovalo chození do kina; tedy nejen samotné filmy, ale především atmosféra promítacích sálů....

Jmenuje se Čor Činor a je to místo se zvláštní atmosférou – oáza s obřími stromy ležící na úpatí pohoří Pamír. Jakoby se tu zastavil čas. Posvátné místo na hranicích mezi Uzbekistánem a Tádžikistánem přitahovalo odjakživa...

Už jste doma uklidili betlém? Nebo čekáte až na Hromnice, kdy se jesličky tradičně znovu dávaly spát do příštích Vánoc? Taky v rakouském Ebensee půjdou brzo dřevěné ovečky a pastýři zase do krabic. Tahle vesnice to...