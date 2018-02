Milovníky hokeje učí evropský fotbal. Třicetiletý Čech ve Vancouveru úspěšně buduje kariéru fotbalového trenéra

Základem práce Libora Volfa jsou intenzivní, na práci s míčem a hbitost zaměřené tréninky pro malé skupiny fotbalistůFoto: Jan Kaliba

Libor Volf reprezentoval Česko v mládežnických kategoriích, jeho spoluhráči stále nastupují za přední týmy, ale on kariéru dávno ukončil. Odešel do Vancouveru, začínal tam coby dělník na stavbě, ale svůj sen živit se fotbalem si nakonec stejně splnil - založil akademii, která je ve městě teď velmi populární…

Libor Volf vykřikuje slavná jména a Hayden podle toho dělá různé typy fines, pro jednoduchost pojmenovaných právě po velkých fotbalistech. 16letý Kanaďan chce být jednou jako oni, a tak bere individuální tréninky.

Hřiště s umělým trávníkem na jihu Vancouveru a na něm jenom on a český trenér a majitel akademie v jedné osobě.

„Když nahrává, nesmí se soustředit jenom na přihrávku, ale musí u toho přemýšlet,“ vysvětluje Libor Volf. Čiší z něj nadšení – ráno nemůže dospat, neustále nasává informace nebo komunikuje - ať už s trenéry ze své akademie, s rodiči hráčů nebo třeba s účetní.

Z parku až k vlastní fotbalové škole

Začínal se čtyřmi malými fotbalisty v parku v centru Vancouveru. Dnes Volf Soccer Academy vozí své fotbalisty na stáže do evropských velkoklubů a funguje nejen tady v Kanadě, ale i v Česku. A taky pomáhá v Ugandě.

Základem jsou intenzivní, na práci s míčem a hbitost zaměřené tréninky pro malé skupiny fotbalistů, kteří hrají ve svých klubech, ale chtějí si přidávat.

„Drtivá většina rodičů je na sociálních sítích a chce tam vidět i videa svého syna. Ta pak sdílejí, a tak se dostává informace o naší akademii dál,“ vypráví bývalý mládežnický reprezentant, jak mu jeho nápad kyne pod rukama.

Asfalt, dvě cihly a horních deset tisíc

Libor Volf žije fotbalem každý denFoto: Jan Kaliba

Přitom ještě před několika lety v depresivních stavech přemýšlel, co dál, když mu nevyšel sen živit se v Evropě jako fotbalový profesionál. Cesta do Vancouveru byla únikem bez plánu.

V Kanadě začal prací na stavbě, ke které mu paradoxně pomohla znalost ruštiny. „Bylo to těžké, ale čas už to odnesl. Teď jsem šťastný s dětmi na hřišti a dávám do toho všechen svůj čas a energii,“ vzpomíná.

Libor Volf vlastně stále pracuje pro stejnou místní smetánku, které předtím ve Vancouveru pomáhal stavět domy. V dětech leckdy velmi bohatých Kanaďanů se snaží probouzet vášeň pro fotbal. Metody přitom někdy používá hodně originální.

„Teď bych chtěl klukům říct, aby přišli ve starých věcech. Vezmeme starý roztrhaný balon a budeme hrát jenom tak někde na asfaltu, dvě cihly jako branky, jako se hrávalo kdysi. To už tihle rodiče vůbec neznají,“ říká Libor Volf, stále ještě třicetiletý mladík, který se živí a baví fotbalem navzdory a vlastně i díky tomu, že mu kariéra fotbalisty nevyšla.