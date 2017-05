Mladí, ale šikovní, hodnotí slovenští fanoušci svůj tým na mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem

Pavel Polák si se slovenskými hokejovými fanoušky Vincentem, Michalem a Imrem pořídil selfieFoto: Pavel Polák

V Kolíně nad Rýnem se na pár dní mění módní vkus. Oblíbené módní doplňky jsou dresy, čepice, šály a štětečkem nanášené barvy na tvářích. Fanoušci v českých barvách chybí, protože národní tým zatím na mistrovství světa bojuje v pařížské skupině. I přesto se ulicemi rozléhají zvuky, kterým našinec dobře rozumí.

Sluníčko hřeje a na rohu před kolínskou hospodou sedí u stolu tři muži v hokejových dresech se slovenským dvojramenným křížem. Vincent, Michal a Imro.

„Už šestým rokem pracuju ve Švýcarsku a odtud jsem taky přijel na dnešní zápas, večer se zase vracíme,“ říká Vincent a jeho kamarád Michal doplňuje, že když nemohou přijet, fandí i „doma“ ve Švýcarsku – oblečou si slovenské dresy a fandí u televize.

Za pár let ve finále

Slovenští fanoušci na stadionuFoto: Jaroslav Plašil

Slovenskému národnímu týmu se na mistrovství světa v hokeji zatím moc nedaří. V mladém mužstvu chybějí hvězdy ze zámořské NHL. Že by kvůli tomu na slovenské fanoušky padal nějaká deprese, se říct nedá.

„Samozřejmě že chybějí hráči z NHL, jsou přeci jen na jiné úrovni. Kdyby tu byli aspoň dva tři, bylo by to mnohem lepší, “ připouští Imro. „Na to, že jsou v týmu mladí chlapci bez hvězd NHL, hrají celkem pěkně,“ myslí si Vincent.

„Líbí se mi. Bojují, trochu mají smůlu a taky málo zkušeností, ale klobouk dolů. Za pár let, když jim to vydrží, budeme mít větší šance,“ hodnotí Michal.

Na Rusy a Američany hrát umíme

Všichni tři fandí ale i českému týmu. „Jsme staří bratři, máme se rádi a to by nemělo nikdy zemřít,“ myslí si Vincent. „Zdravá rivalita by tam samozřejmě měla být, ale po zápase se jdeme vždycky spolu napít.“

Ve vzájemných zápasech fandí sice Slovensku, ale jak dodává Michal, i když v nich Slovensko prohrálo, vždy bratrsky uznal, že vyhrál lepší.

Nejtěžší zápas, který Slovensko v jeho kvalifikační skupině na právě probíhajícím mistrovství čeká, bude podle Vincentova odhadu se Švédy. Jsou nevyzpytatelní, říká. Na Rusy a Američany podle něj slovenský tým hrát umí.

„Vždyť Rusy jsme už jednou ve finále porazili!“ usmívá se. „Ti mladí možná ještě nemají ty zkušenosti, ale naučí se a za pár let je ve finále zase pobijeme,“ uzavírá optimisticky.