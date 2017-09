Multiovocné stromy nerostou jenom v pohádkách. V jihošpanělské Andalusii se na jejich šlechtění zaměřují už po staletí

Nedostatkem fantazie na jihu Španělska lidé asi nikdy netrpěli. Andalusané vždy rádi experimentovali a dokladem toho je například ovocnářství. Poměrně běžné je dnes ve Španělsku pěstovat citrony a pomeranče na jednom stromě. V Andalusii to ovšem dotáhli ještě dál a dokázali, že kombinovat je možné skoro jakékoli ovoce, na které si vzpomenete.

Manuel Barrera mi vypráví, že měli u domu vždy několik stromů, které plodily až tři druhy ovoce současně – jablka, broskve a třešně. Vášeň experimentovat a roubovat různé druhy ovoce na jediný strom měl prý už jeho dědeček koncem 19. století. Ještě větší inovátor ovšem byl údajně strýc Manuel z otcovy strany.

Nezkrotný morušovník

Moruše, plody morušovníkuFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Ten tvořil multiovocné stromy – s jablky, broskvemi a třešněmi kombinoval na jednom stromě také různé druhy slív. Prý jich na jeden strom dokázal naroubovat dokonce tři. Trpěl ovšem také celoživotní frustrací, protože se mu nepodařilo naroubovat ovoce na morušovník, přestože se o to pokoušel prý asi šedesátkrát.

Byl přesvědčený, že právě tento strom, který potřebuje dobře odvodněnou úrodnou půdu a silné slunce, by mohl být ideálním hostitelem pro různé druhy ovoce. Morušovník ovšem ani za nic nechtěl přijmout ovocné větvičky za své.

A tak strýc Manuel při vytváření svých multiovocných stromů rezignovaně používal jako základ strom mandloně. Konkrétně hořké mandle, protože ta sladká štěpy také nepřijímala.

Oliva na míru? Není problém

Olivovníky jsou dlouhověké stromy, které žijí i tisíc let

Andaluští pěstitelé jsou také posedlí pěstováním oliv. Je proto pochopitelné, že v minulosti nezůstali jenom při roubování slívy, broskvoně, třešně nebo jablka, ale rozvinuli i roubování různých druhů oliv do jednoho základu.

Manuel mi vysvětluje, že například do stromu olivy typu verdial je možné naroubovat typ gordal. Prý to často dělali i jeho příbuzní v olivových hájích, které patřily rodině. Dnes to už běžně dělají i různá velká družstva, kde pěstují olivy a vyrábějí olivový olej. Umí se tak přizpůsobit dané sezóně, ceně toho kterého druhu oliv nebo i momentálnímu stavu olivových stromů.

Tady v oblasti západní Andalusie, odkud kdysi vyrážely na své objevné plavby i Kolumbovy výpravy, se v pěstitelství vždy experimentovalo a lidé tu po staletí zkoušeli nejpozoruhodnější kombinace ovocných stromů. Většinou jen tak pro potěšení. Jako Manuelův strýc nebo dědeček Pedro.