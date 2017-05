Na ledě i v hospodě jsou nejlepší Švédové, přesvědčili se v Kolíně nad Rýnem

Švédští hokejisté v souboji s českým týmemFoto: Henrik Palm, licence Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Hokejový šampionát v Kolíně nad Rýnem a Paříži je minulostí. Zlato ve finále vybojovali Švédové, kteří porazili urputně bojující Kanadu až po samostatných nájezdech. České zklamání přineslo už čtvrtfinálové utkání s Ruskem, a tak ani tržby domácích restaurací a hospod, které nabízejí sledování přímých přenosů z mistrovství, netrhaly rekordy. Zato hospodští v Kolíně nad Rýnem měli během šampionátu napilno.

„To víte, před zápasem přijdou všichni najednou. To se otevřou dveře a hospoda je plná do posledního místa. A všichni chtějí najednou jíst a pít. A pak zase všichni najednou odejdou na zápas,“ usmívá se s nadhledem hospodská Urschula, která se představuje zkráceně jako Uschi.

Právě teď je ovšem její lokál poloprázdný. Zrovna se totiž hraje.

Hit šampionátu – řízek a hranolky

Hostinská Urschula bere příval hokejových fanoušků s nadhledemFoto: Pavel Polák

Na šampionát se v hospodě museli připravit. Aby stihli obsloužit všechny hladové a žíznivé fanoušky, zjednodušili jídelníček. Teď jsou na něm hlavně řízkové variace s různými omáčkami. A hranolky ke všemu. „Kuchaři mají najednou sto objednávek, které musejí rychle odbavit,“ vysvětluje Uschi.

Do Kolína nad Rýnem přijeli tisíce hokejových fanoušků z mnoha zemí. A mluví pochopitelně mnoha jazyky. Uršula je ale v klidu: „Vždycky se nějak domluvíme. I když si fandové objednají něco, co vůbec neznají, tak to nakonec stejně snědí.“

Švédové pijou vždycky na jeden účet

Její hospodou za poslední dva týdny prošly tisíce fanoušků. Moc příjemní fanoušci jsou podle ní třeba Švédové. Že by se Uršule líbila žlutá barva dresu a tři modré korunky na nich? Kdepak. Je to hospodská, hokeji moc nerozumí a hlavní, co ji zajímá, je práce, která musí odsýpat.

Aréna Lanxess.Foto: pixabay.com

„Švédové nedělají problémy, jsou v pohodě. Když sedí ve skupině, tak jedí a pijou na jeden účet, který potom společně zaplatí,“ oceňuje hospodská, že švédští fanoušci nekomplikují práci zaneprázdněným číšníkům.

Uršula se dívá otevřenými dveřmi ven na ulici. Klídek v hospodě končí, zápas skončil a přicházejí fanoušci. „Fandové pijou vždycky. Je úplně jedno, jestli jejich tým vyhrál nebo ne,“ shrnuje hostinská a chystá se zase do práce.

Na žal se pije a vítězství se zapíjí, to Uršula dobře ví.