Na Slovensku vynalezli první čirou kávu na světě. Pije se studená a ze skleněné lahve

Káva prý má být horká jako peklo, černá jako ďábel a sladká jako láska. My vám teď ale představíme kávu, která je průzračná jako voda, prodává se ve skleněných lahvích a pije se studená.

David Nagy toho o svém výrobku moc říct nechce. Sedíme v kavárně, daleko od jeho výrobny, kam nepouští prý ani členy své rodiny. A jediné co před sebou máme, je skleněná lahvička s nezvyklým nápojem. Má kávovou vůni i chuť, ale kávě se vůbec nepodobá.

Světový unikát vznikal doma v kuchyni

„Je to první čirá káva na světě, představuje David Nagy svůj výrobek, se kterým se teď snaží prorazit na trhu. „Základem je běžná hnědá pražená káva, dále voda a trochu přírodního kofeinu, který je také extrahovaný z kávy. Není tam tedy nic, co by nebylo i v normální kávě.“

Čirá káva je světový unikát, který David Nagy vyvinul u sebe v kuchyniFoto: Pavlína Nečásková

Čirého zbarvení se při výrobě prý dosahuje zvláštním fyzikálním procesem, který si David Nagy chce uchovat jako výrobní tajemství.

Když s vývojem svojí kávy začínal, neměl žádnou výrobnu a s nápojem experimentoval doma v kuchyni. Později si pro svoje pokusy v bytě vyhradil jednu místnost a technologii postupně zdokonaloval.

Sám prý běžně vypije tři čtyři kávy denně a to ho také přivedlo na nápad vyrobit tento nápoj bez tmavého zabarvení. Hlavní motivací byla snaha zbavit se nepříjemného zbarvení zubů, které zná každý milovník kávy.

Chuť, na kterou si musíte zvyknout

Košický rodák svou kávu momentálně vyváží do Asie, v Evropě tomu podle něj lidé zatím nepřivykli.

„První ochutnávky jsem dělal v Anglii. Hodně lidí říkalo, že jim to nechutná, ale další tvrdili, že je to zajímavé. Přirovnal bych to k tomu, když člověk poprvé ochutná pivo. Neznám nikoho, komu by hned napoprvé chutnalo. Je to zkrátka nová chuť,“ shrnuje David Nagy.

Cílovým zákazníkem by podle něj měli být vytížení lidé, kteří pijí hodně kávy a obávají se kávového dechu nebo toho, že si zašpiní oblečení. Z láhve s kávou si vždycky můžou upít a zase jí zavřít.

A její další výhodou podle Davida Nagye je, že osvěží. Teplá varianta totiž zatím neexistuje.

Autor: Pavlína Nečásková