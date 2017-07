Národní historie z nadnárodní perspektivy. To je hlavní myšlenka nově otevřeného Domu evropských dějin v Bruselu

Na vlastní dějiny je dobré umět se podívat z nadhleduFoto: European Parliament

Evropská unie letos oslavila 60 let od podpisu smluv, které stály na jejím počátku. Ačkoli má projekt sjednocené Evropy už na krku šest křížků, jeho kořeny, vznik a vývoj až donedávna uceleně nemapovalo žádné muzeum. Změnilo to až otevření Domu evropských dějin v Bruselu.

„Každá země Evropské unie má svoje vlastní národní muzeum, které prezentuje historii z národní perspektivy. Za vznikem Domu evropských dějin byla snaha vytvořit místo, kde se tyto perspektivy setkají – kde je možné se podívat na stejnou událost očima někoho jiného,” přibližuje hlavní myšlenku muzea jedna z kurátorek jeho expozice Jitka Nosová.

Vybudování muzea v artdeccovém paláci bývalé zubní kliniky stojící na dohled od Evropského parlamentu trvalo zhruba deset let. Na šesti podlažích ukazuje nejen vývoj Evropy až k dnešní Evropské unii, ale i to jak se Evropané navzájem ovlivňovali a stále ovlivňují.

Česká kostka cukru v evropském čaji

Svou úlohu v tom sehráli i Češi a české země. Třeba při utváření evropské kuchyně, jak ukazuje prostřený stůl s interaktivními talíři. Jsou na nich projekce, které vyprávějí příběh jednotlivých produktů, třeba croissantu.

„Chtěli jsme ukázat, že věci, které připisujeme jednotlivým národům, vznikly jenom díky tomu, že se lidé z jiných míst Evropy setkávali a ovlivňovali.“

A když se dotkneme kostky cukry, spustí se její „český“ příběh. Dostáváme se do Dačic v v roce 1841. Jakub Rad ze Švýcarska popíjí čaj se svojí manželkou Julianou. Když mu chce osladit čaj, sekne se do prstu a na základě toho Rad vynalezne kostkový cukr.

„Tím jsme chtěli ukázat, že věci, které připisujeme jednotlivým národům, vznikly jenom díky tomu, že se lidé z jiných míst Evropy setkávali a ovlivňovali,“ dodává Jitka Nosová.

Česká polka na polské desce

Jiná část expozice je zase věnována tancům, hudebním nástrojům a hudbě jako takové. Lidé si tu mohou třeba sami přehrát starý vinyl.

Tance si lidé vzájemně předávali, když cestovali mezi jednotlivými zeměmi. I to je v muzeu „Máme tady samozřejmě i polku. Pražský taneční instruktor přinesl tento nový tanec do Paříže, odkud se rozšířil a stal se jedním z nejpopulárnějších, a to jak mezi lidmi, tak na bálech,“ vypráví Jitka Nosová.

Polka je v muzeu ovšem představena na polské, nikoli české desce. „To je záměr. Spousta lidí si ji totiž spojuje právě s Polskem,“ vysvětluje kurátorka.

Současná minulost nebo budoucí současnost

Expozice Domu evropské historie využívá prostory Eastmanova paláce postaveného ve stylu art decoFoto: European Parliament

Dům evropských dějin je podle Jitky Nosové prvním muzeem, které shromažďuje exponáty z historie Evropské unie. Unikátní je ale také tím, že neukazuje jen minulost. Najdete tu i předměty, které souvisí s dnešními uprchlíky. Třeba jednu ze záchranných vest přivezených z Řecka.

Dům evropské historie, je tedy také domem evropské současnosti. „Je to nevyhnutelné. To, co je dneska přítomnost, bude zakrátko minulost,“ uzavírá česká kurátorka muzea evropských dějin.

Autor: Filip Nerad