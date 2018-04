Nejhorší skóre si čeští hokejisté odvezli z olympiády v Chamonix. Brzy to bude sto let

Hokejisté na prvních zimních olympijských hrách v ChamonixFoto: Licence Public domain CC0

Do francouzského Chamonix se obvykle jezdí lyžovat na ledovci nebo dobývat Mont Blanc. Je to ovšem také místo, kde se konaly vůbec první zimní olympijské hry. Zanedlouho to bude už sto let. Českoslovenští hokejisté tehdy na zdejším ledě utrpěli přímo historickou porážku v zápase s Kanadou.

Stojím na atletickém stadionu, všude kolem cvrdlikají ptáčkové. V roce 1924 ovšem na tomto místě bylo olympijské hokejové kluziště.

Tehdy nebyly mantinely, takže naši hokejisté mohli odpalovat puky, jak chtěli, ale proti dobře stavěným chlapíkům v kanadských dresech, z nichž někteří bojovali v první světové válce, neměli šanci. Prohráli jsme 0:30.

Hokejová tradice v Chamonix ale vydržela. Před jedním z nejpopulárnějších barů v Chamonix si povídám s jeho manažerkou, sympatickou Jonnou, která je ze Švédska. Hokej prý hraje už devatenáct let. Usadila se tady, protože v Chamonix je ženský hokejový tým.

Ve Francii není hokej tak oblíbeným sportem, ale tady má samozřejmě tradici už kvůli olympiádě. Jonna mě na závěr trochu zklame, nezná totiž žádného českého hokejistu.

Dochovaly se hlavně vzpomínky

Figurína v muzeu v Chamonix má na sobě originální dres, který nosil Gerard Simon na olympijských hrách v roce 1924Foto: Jan Šmíd

Pokračuji v olympijských stopách a mířím do Musée Alpin, kde mě Laure Decombleová okamžitě vede do olympijského koutku. Ukazuje mi originální dres, který nosil Gerard Simon na olympijských hrách. Hned vedle něj jsou brusle z padesátých let.

K olympijským hrám tady toho příliš nemáme, přiznává moje průvodkyně. A dokonce mi prozrazuje, že cedulka u opravdu letitého bobu, která hlásá, že se na něm závodilo na hrách v roce 1924, nemusí být tak úplně pravdivá. Zřejmě totiž nejde o originál.

A ani plakát umístěný hned vedle v expozici není původní, přestože jde o jeden ze tří plakátů speciálně vyrobených k olympijským hrám.

Olympiáda v kostele

Mířím o kousek dál k turistickému úřadu, který je hned vedle kostela St Michel. Právě tam jsou k vidění podivuhodné vitráže s olympijskou tématikou, což opravdu není pro vitráže v kostele typické.

Chamonix je jediné zimní středisko, které vyslalo na všechny zimní olympijské hry v historii alespoň jednoho sportovce. Na posledních hrách v Jižní Koreji prý soutěžilo dokonce pět místních závodníků.

Kanadská hokejová reprezentace uštědřila československým hokejistům na hrách v Chamonix porážku 0:30Foto: Licence Public domain CC0

Z první zimní olympiády se podle Cecile Gruffotové dochovalo jen několik fotografií a film uložený v sídle Mezinárodního olympijského výboru v Laussane. Na hrách v roce 1924 se soutěžilo v šesti disciplínách a mezi soutěžícími nebylo mnoho žen.

Pak mi Cecile ukazuje fotku československého hokejového týmu. A když podotknu, že se tehdy našim proti Kanadě nevedlo moc dobře, Cecile mě pohotově utěšuje. Francouzi prý nedopadli o mnoho lépe. Asi i proto, že většina hráčů měla chřipku.