Nemluví, a přesto oslovuje děti po celém světě. Krteček slaví šedesátku i v Německu

Andreas Trötsch a krteček na knižním veletrhu v LipskuFoto: Pavel Polák

Krtečka stvořil Zdeněk Miler přesně před šedesáti lety. O tom, jak bude úspěšný, se mu jistě ani nesnilo. Své nadšené diváky si našel doslova po celém světě, a tak asi ani nepřekvapí, že je velmi oblíbený i v sousedním Německu. Ovšem n v tom bývalém východním, ale i v západním, kam se krteček – obrazně řečeno – podhrabal pod železnou oponou.

Přehlédnout ho není možné – jednak poskakuje mezi stánky a jednak je dost velký. A na rozdíl od všech ostatních návštěvníků lipského knižního veletrhu to není člověk, ale krtek.

Přivezl ho sem Andreas Trötsch, který coby Němec z východního Berlína s krtečkem vyrůstal. „Každý týden jsme se na něj koukali v televizi. Měli jsme doma knížky o krtečkovi. Byl prostě všude,“ vzpomíná muž, jehož firma patří v Německu mezi deset největších nakladatelství dětské literatury.

Nostalgie a byznys

Krteček do života Andrease Trötsche vstoupil znovu v roce 2010. „Našim dětem byly v té době dva a tři roky. Výrobky s krtečkem jsme si kupovali v Česku. A tenkrát mě napadlo, že bych mohl popularitu krtečka v Německu opět oživit,“ vysvětluje.

Andreas Trötsch a krteček na knižním veletrhu v LipskuFoto: Pavel Polák

Podařilo se mu od Západoněmeckého rozhlasu a televize získat licenci na sedm produktů s krtečkem. Dnes má práva k osmdesáti licenčním výrobkům.

Podnikatelská hrdost je z vyprávění Andrease Trötsche slyšet a na jeho stánku i vidět. Knihy z pevného kartónu, omalovánky nebo skládačky, ale také tužky, obrázky, nálepky, tašky, hračky… Na Andreasově stánku najdete s krtkem doslova všechno možné.

Krtek je univerzální

Krteček je v Česku bezesporu fenomén, proč se ale těší takové oblibě i v Německu, a to už u třetí generace v řadě? Důvody jsou prý univerzální.

„Má to několik vysvětlení. Zaprvé v tom hraje jistou roli nostalgie, která přitahuje nás dospělé. Vzpomínky na pěkné dětství, které většina z nás měla. A pro dnešní děti – stejně jako pro nás kdysi – je krteček velmi dobře srozumitelný. A to pro chlapce i dívky,“ myslí si Andreas.

V západním Německu se děti mohly na krtečka v tehdy velmi oblíbeném dětském pořadu koukat také. A dívat se na něj můžou i dnes. Zkrátka třetí generace s krtečkem. „A proč by nemohla být ještě čtvrtá a pátá?“ ptá se Andreas Trötsch. Jako podnikatele by ho to jistě potěšilo.

A jaký film s krtečkem má nejradši? „Krtek zahradníkem – ten se mi líbí nejvíc. Je tam jaro a zahrada a krtek. To patří k sobě,“ usmívá se. Pochopitelně na televizní obrazovce. Na vlastní zahradě by Andreas Trötsch mít krtka zrovna nemusel.