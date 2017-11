Není nejslavnější, zato je spolehlivě nejstarší. Geraardsbergenský čurající chlapeček svého bruselského bratříčka nezapře

Na rozdíl od bruselského čurá chlapeček v Geraardsbergenu do menšího bazénku nad hlavní fontánou

Fotogalerie

Filip Nerad

Filip Nerad

Filip Nerad

Sochu čurajícího chlapečka si asi každý spojuje s Bruselem. Tahle nejznámější atrakce evropské metropole ale není v Belgii jediná. Podobné sošky stojí hned v několika dalších městech. Ta vůbec nejstarší je na západě země v Geraardsbergenu.

Socha čůrajícího chlapečka v Geraardsbergenu je schovaná pod radnicí. Vypadá jako starší bratříček toho bruselského, ale na rozdíl od něj nečurá rovnou dolů do fontánky, ale do menšího bazénku zdobeného okvětními lístky. Z jeho dna potom voda lví hlavou vytéká do samotné fontány.

„Náš čurající chlapeček je o 160 let starší než ten bruselský,“ říká hrdě předseda bratrstva této sochy ve flanderském městě Olav Geerts.

Místní historik Albert Gossye to vzápětí dokládá historickými záznamy: „Dochoval se účetní zápis zdejšího hraběte a v něm stojí, že za tuto sochu zaplatil v roce 1459.“

Čurající chlapeček – mezinárodní módní ikona

Olav Geerts, předseda bratrstva čurajícího chlapečka ve flanderském Geraardsbergenu

Podobně jako v belgické metropoli je i v Geraardsbergenu socha čurajícího chlapečka městskou atrakcí a symbolem. Najdete ho tu třeba i na patnících.

A stejně jako v Bruselu se i ten místní může pochlubit několika stovkami oblečků, které jsou k vidění ve zdejším muzeu a při různých příležitostech sošku zdobí.

„Je jich přesně 307 a pocházejí z celého světa. Máme tu kostýmy z Belgie, Anglie, Skotska, ze Spojených států, Kanady i z některých států Latinské Ameriky,“ vyjmenovává Olav země původu.

Geraardsbergenský patron se díky jejich darům může převléknout za cyklistu, fotbalistu, římského vojáka nebo pierota.

Nejstarší kostým (uprostřed), respektive to, co z něj zbylo

Olav, obrostlý dlouhým šedivým plnovousem, je nejpyšnější na vůbec první kostým, i když je v něm kamenná postava klučiny jenom v nedbalkách. „V den, kdy jsme ho na fontánu dali, ho někdo ukradl a zůstal mu jen tenhle černý krajkový plášť s čepcem a bílé spodky,“ ukazuje.

Není voda jako voda

V Geraardsbergenu je čurající chlapeček i velkou společenskou záležitostí. Péči o něj má na starosti bratrstvo, které sdružuje nejvýznamnější obyvatele města. Zachovává řadu tradic a nové členy pasuje dlouhým železným mečem.

Cestou k soše mě Albert upozorňuje ještě na jeden rozdíl oproti bruselskému čurajícímu kolegovi. „Bruselský je možná slavnější, ale ten náš čurá pramenitou vodu, zatímco v Bruselu používají vodu z městského vodovodu,“ chlubí se.

První Čech v bratrstvu

Pasování Filipa Nerada na člena bratrstva čurajícího chlapečka

Teď nastává chvíle, se kterou jsem nepočítal. Olav se mě nečekaně chystá pasovat na člena místního bratrstva čurajícího chlapečka.

„Vítej v našem bratrstvu. Věřím, že budeš dobrým ambasadorem toho nejstaršího a nejkrásnějšího čurajícího chlapečka,“ pronáší slavnostně a Albert se připojuje potleskem.

Dostal jsem na krk velkou medaili s čurajícím chlapečkem a neplánovaně jsem se stal patrně prvním Čechem v jeho spolku.

Autor: Filip Nerad