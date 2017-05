Netradiční okružní jízda Londýnem: Kleptocracy tour seznamuje s okázalým luxusem oligarchů

Belgrave Square, Cadogan Lane nebo Sloane Street – to jsou všechno hezká londýnská zákoutí, ale ne zrovna místa, kam by se hrnuly tisíce turistů. Přesto právě tam dělá pravidelné zastávky autobus vozící zájemce po prohlídkové trase. Ta ovšem nekopíruje turistické myšlenky a choutky, nýbrž podezřelé finanční toky. Zkrátka bere zájemce na místa, která patří podezřelým zbohatlíkům s ne moc dobrou pověstí.

Jsme na adrese Cottage Place, nedaleko luxusního obchodního domu Harrods v elegantní čtvrti Knightsbridge. Publicista a autor knihy The Last Man in Russia Oliver Bullough nás varuje, že na účastníky prohlídky majitelé zpravidla volají policii a že si tak asi vyzkoušíme dojezdovou dobu strážců zákona.

Stojíme před nemovitostí, kterou za odhadovaných 60 milionů liber koupil před několika lety ukrajinský oligarcha Dmytro Firtaš. Ten měl donedávna jinou „adresu“, a sice vydávací vazbu v Rakousku, protože po něm prahne americká, španělská a ukrajinská justice.

Podzemní bazén

Komplex patřící ukrajinskému miliardáři FirtašoviFoto: Jiří Hošek

„Ve skutečnosti vidíte jen půlku stavby, stejně velký prostor je i pod zemí. Ve druhém podlaží pod úrovní silnice, asi v hloubce devíti metrů, je třeba bazén,“ ukazuje Oliver Bullough. Asi i to bylo pro ukrajinského oligarchu malé, a tak si v únoru 2014 přikoupil ještě sousední komplex – garáže a bývalou stanici metra.

„A kdo mu to prodal? Samotné britské ministerstvo obrany za 53,3 milionu liber. Ty peníze šly přímo do britského státního rozpočtu. Když nevadí britskému státu přijímat peníze od takového člověka, tak proč by to mělo vadit komukoli jinému,“ poukazuje Oliver Bullough třeba na několik milionů liber, které od Firtaše přijala Cambridgeská univerzita.

Hliníkový král

S dalším spíkrem naší pozoruhodné expedice po korupčních pamětihodnostech britské metropole, politologem Andrewem Foxallem míjíme, tentokrát bez zastávky, rezidenci na adrese 5 Belgrave Square. Ta patří ruskému „hliníkovému králi“ Olegu Děripaskovi.

„Ukradněte v nějaké zemi peníze, a ukryjte je v exotickém ostrovním ráji. Pak přijeďte do Londýna a investujte do nemovitostí. Nikdo vám nebude klást nepříjemné dotazy.“

Za 25 milionů liber si tenhle oligarcha pořídil už před 15 lety památkově přísně chráněnou budovu s 11 ložnicemi. No uznejte, nic velkého. A samozřejmě si ji nekoupil sám na sebe, ale prostřednictvím firmy registrované na britských Panenských ostrovech.

„Podle dosud platných britských zákonů si tady může anonymní offshoreová společnost koupit nemovitost za peníze, u kterých se nemusí prokazovat jejich původ. Je to perfektní recept pro jakéhokoli mezinárodního zločince,“ rozhořčuje se Roman Borisovič, bojovník proti praní špinavých peněz, zakladatel nevládní organizace ClampK.

„Ukradněte v nějaké zemi peníze, a ukryjte je v exotickém ostrovním ráji. Pak přijeďte do Londýna a investujte do nemovitostí. Nikdo vám nebude klást nepříjemné dotazy,“ dodává.

Největší prádelna na světě

Labouristická poslankyně Margaret Hodgeová v autobuse Kleptocracy tourFoto: Jiří Hošek

Roman, pořadatel autobusové Kleptocracy Tour a spoluautor výbušného dokumentu From Russia With Cash, bez uzardění tvrdí, že Londýn je městem, kterým proteče nejvíc špinavých peněz na světě. Podle oficiálních vládních údajů 10 miliard liber, podle neoficiálních dokonce 100 miliard.

Mezi tradičními zastávkami Kleptocracy Tour figurují domy, které si pořídili třeba bratři Rotenbergové, blízcí přátelé Vladimira Putina, nebo syn někdejšího šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, pořadatele v Česku dobře známé rhodoské konference Dialog civilizací.

Do našeho ne-turistického autobusu přišla na kus řeči taky známá labouristická poslankyně Margaret Hodgeová. Ta je autorkou přílepku k novému zákonu, který umožní britským úřadům zabavit majetek diktátorů nebo osob porušujících lidská práva kdekoli po světě.

Autobus se mezitím dál proplétá ulicemi britské metropole a součet hodnoty nemovitostí podezřelých kupců míhajících se za okny už dávno přesáhl miliardu liber.