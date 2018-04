New Orleans je sladký, křehký a voní po kávě s cikorkou

Koblihy podle původního francouzského receptu a káva s cikorkou - to jsou speciality kavárny Cafe du Monde

Výhled na náměstí a malebnou katedrálu sv. Ludvíka, za protipovodňovou zdí mohutná řeka Mississippi a zdálky zvuk jazzové kapely. Větší klišé popisující New Orleans snad neexistuje. Jenže v Cafe du Monde je toto klišé realitou.

Dvě dlouhé fronty se nedají přehlédnout. Jedna je pro ty, kteří si chtějí kávu vychutnat stylově u malého stolku, druhá vede k okýnku, kde se káva a taky koblihy – zde známé pod francouzským jménem jako beignes – prodávají v balíčcích s sebou.

„Jsou křehoučké, vláčné, sladké, zároveň jsou syté a ne moc drahé,“ libuje si s plnou pusou Angelica Diazová z New Yorku. Ona a její dvě kamarádky si pochvalují i milou a rychlou obsluhu.

„Jazz, který tady můžete slyšet všude, vás hned pohltí. A uchválili nás i zdejší lidé,“ říká Amalia Velascazová. „Z New Yorku nejsme zvyklí, aby nás někdo zdravil na ulici. Tady ale každý říká dobré ráno, aniž bychom se znali.“

Non-stop kavárna

Angelica Diazová s kamarádkami přijela do New Orleans z New Yorku a moc se jim tu líbíFoto: Julie Urbišová

Jižanskou přátelskost a vstřícnost berou zdejší za samozřejmost stejně jako svou závislost na sladkých koblihách.

I když je Cafe du Monde v centru Francouzské čtvrti spíš atrakcí pro turisty, její pobočky po celém městě místní navštěvují pravidelně už od roku 1862.

„Máme otevřeno 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ říká viceprezident firmy Burton Benrud. „Kavárnu vlastní posledních 75 let rodina Fernardezů. Mají samozřejmě původní tradiční recepty.“

Francouzské dědictví

Koblihy – beignes se do amerického New Orleansu dostaly s francouzskými přistěhovalci. Původně bývaly plněné ovocem. Dnes jsou to čtverce bez náplně, zato s kopou moučkového cukru.

Když se zákazník podívá za roh kavárny, může přes prosklenou stěnu vidět přímo výrobu beignes. Aby byly všechny stejně velké, používá kavárna vykrajovací stroj, odtamtud jej pekař hází rovnou do velkých smažících nádob.

„Prodáváme je vždy po třech za jednu cenu, taková je tradice. Denně použijeme mnoho 25 kilových balíků mouky a moučkového cukru. Kolik koblih přesně prodáme, je ale obchodní tajemství,“ usmívá se Burton Benrud.

Káva s cikorkou

Cafe du Monde je v New Orleans doma od roku 1862Foto: Julie Urbišová

Menu v Cafe du Monde je už desítky let stejné a velmi omezené. Kromě koblížků si můžete objednat kávu, bílé a čokoládové mléko, pomerančový džus a vodu.

Káva se zde navíc podává pouze jako au lait, tedy s horkým mlékem, a je doplněná o cikorku. Další chuť, za kterou zdejší děkují Francouzům. A taky občanské válce, během které se kvůli nedostatku kávy na trhu stala cikorka populární.

Obyvatelé New Orleansu se nikdy nasládlé příchutě nevzdali, a i když je dnes její pěstování mnohdy dražší než káva, stále ji majitelé zdejších kaváren od svých pražíren vyžadují.

Autor: Julie Urbišová