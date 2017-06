Nikdy ho nepoznala, přesto mu vděčí za život. Úctu k Oskaru Schindlerovi cítí i potomci zachráněných Židů

Hrob Oscara Schindlera na katolickém hřbitově na hoře Sion v JeruzaléměFoto: Tali Nates

Oskar Schindler zachránil více než tisíc Židů, mezi nimi také bratry Turnerovy. Tali Natesová je dcerou jednoho z nich a dnes vede Centrum holocaustu a genocidy v Jihoafrické republice. Přestože se s ním nikdy osobně nesetkala, na sympatického Němce pocházejícího ze Svitav stále vzpomíná.

Na plátně před námi se odehrává jedna z nezapomenutelných scén z filmu Schindlerův seznam. Hlavní hrdina, německý obchodník po vyjednávání s mladým esesákem v ní dokáže zastavit vlak plný Židů a z jeho útrob doslova vytáhnout Izáka Sterna.

Z Tater až k Schindlerovi

Tali Natesová drží fotografii svého otce Mariana Mosese TurneraFoto: Jono David, HaChayim HaYehudim Jewish Photo Library

Světově proslulý černobílý snímek se mnou sleduje i Tali Natesová, ředitelka Muzea holocaustu a genocidy v Johannesburgu, která právě Schindlerovi de facto vděčí i za svůj život.

„Dokázal se dostat na seznam Oskara Schindlera, a tím se zachránil,“ říká Tali a její slova přitom patří nejen filmovému Izákovi, ale také jejímu otci a strýci. I oni totiž pracovali pro Schindlera a díky tomu jako jediní z celé rodiny přežili.

„Můj tatínek Marian Turner a jeho bratr Henryk pocházeli z Tater. Když začala válka, tak jako Židé skončili v koncentráku. Celkem prošli čtyřmi tábory, každý ale někde jinde, nacisté je rozdělili. Pak se však jako zázrakem potkali v Plaszowě u Krakova,“ vypráví Tali Natesová, vysoká, štíhlá a energií nabitá žena.

Holocaust, to jsou i koleje a dlažební kostky

Jako šéfka jediného centra holocaustu v Africe se také snaží prostřednictvím stálých, ale i krátkodobých výstav přiblížit současné generaci hrůzy fašistického řádění. A to i ty méně známé, ať už perzekuci homosexuálů nebo osudy dětí z českých Lidic.

Jako Evropana, navíc ještě z České republiky, mne ale okamžitě zaujalo nádvoří muzea, které je vydlážděné malými žulovými kostkami, u nás tak známými a proslulými. Nejsou tady náhodou.

„Hned se vám vybaví střední Evropa,“ všimne si mého zaujetí Tali a hned mě upozorňuje i na koleje zasazené do zdi. „Vedou jakoby odnikud nikam, ale evokují železnici a vlaky s Židy směřujícími do koncentráků a plynových komor.“

Vděčili mu za život, drželi ho nad vodou

Stovky Židů ale těmto transportům smrti unikly. Díky Oskaru Schindlerovi, který na podzim roku 1944 zorganizoval jejich přesun z tábora v Plaszowě do továrny v Brněnci, nacházející se mimochodem nedaleko Schindlerova rodiště. A tam se dočkali svobody.

„Oskar Schindler po válce v ničem neuspěl. Odjel do Argentiny, kde začal chovat dobytek, ale zkrachoval. Podobně se mu vedlo i v Německu, kam se vrátil, nebo v Izraeli, kam se přestěhoval i můj otec. Také on mu, podobně jako ostatní, dával peníze. Přesto pro nás vykonal to, co nikdo jiný nepřekoná.“

„Začátkem května 1945 je osvobodili Rusové. Můj otec mi vyprávěl, jak se v bráně tábora objevila žena v uniformě Rudé armády sedící na koni a oznámila jim, že jsou volní,“ vzpomíná Tali Nates. Na žádný z příběhů o Schindlerovi, které jí otec jako malé holce často vyprávěl, prý nikdy nezapomene.

Třeba na to, jak svým dělníkům přinášel jídlo a cigarety, nebo jak k nim byla jeho manželka milá. I proto také Schindlerovi po válce pomáhali, především finančně.

Neúspěšný hrdina

Jména Mariana Mosese Turnera a jeho bratra Henryka v Schindlerově památníku v KrakověFoto: Tali Nates

„Přesto pro nás vykonal to, co nikdo jiný nepřekoná,“ dodává s rozzářenou tváří. S úsměvem pak ještě prozrazuje, že Schindler si prý získal srdce nejen mužů, ale i žen: „Moje matka říkávala, že to byl fešák. Všechny historky o něm ale byly úžasné a já je ráda poslouchala.“

Oskar Schindler zemřel v roce 1974 a byl pochován na římskokatolickém hřbitově na hoře Sion v Jeruzalémě, kam mu Tali Natesová při návštěvě Izraele pravidelně nosí květiny.