Muzeum se dívá na druhou světovou válku v souvislostech. Polské vládě vadí a chce je zavřít

Muzeum druhé světové války v Gdaňsku.Foto: Fotobanka Profimedia

V polském Gdaňsku mají nové Muzeum druhé světové války. Stálo v přepočtu asi tři miliardy korun, ale možná se brzo zavře. Podle současné vlády totiž není dostatečně vlastenecké.

Historik Piotr Majewski se naklání nad interaktivním panele, který přibližuje atentát na Reinharda Heydricha. V roce 1942 jej v Praze provedli čeští odbojáři. Pro většinu Poláků je tahle historická kapitola naprostým překvapením.

O protinacistickém odporu za polskými hranicemi se totiž ve školách skoro vůbec neučí. Nové muzeum v Gdaňsku se to snaží změnit. Chce představit druhou světovou válku ve světovém kontextu.

Nejen polská válka

O pražském atentátu na Heydricha se lze v Polsku většinou dozvědět v souvislosti s pozdější akcí varšavských odbojářů proti polskému veliteli SS, a tak je informace o heydrichiádě pro mladou polskou generaci úplně nová.

„Je to trochu paradoxní situace. Otevíráme muzeum, které může být za dva týdny formálně zlikvidované.“

ředitel muzea Paweł Machcewicz

„Byla to největší akce v Polsku. Podzemní hnutí se rozhodlo spáchat atentát na Franze Kutscheru, který byl velitelem SS a policie ve Varšavě. Polský odboj nemířil tak vysoko, jako Češi na Heydricha,“ vysvětluje učitel Waldemar Stopczyński. „Myslím, že nás to spojuje. My si často myslíme, že trpěli jen Poláci, ale to není tak úplně pravda.“

A právě záměr přiblížit také roli bojovníků proti nacismu v jiných evropských zemích se nelíbí současné polské vládě. Ta chce zdůrazňovat polskou roli v boji proti nacismu.

Nejistá budoucnost

Gdaňské Muzeum druhé světové války otevřelo v minulý týden své brány přes nepřízeň polského ministerstva kultury, které je oficiálním zřizovatelem a má ho financovat. Je to podivný konflikt, o kterém bude rozhodovat soud.

„Je to trochu paradoxní situace. Otevíráme muzeum, které může být za dva týdny formálně zlikvidované, jestli s tím bude souhlasit hlavní administrativní soud. Máme rozpočet, který nám nestačí na financování provozu,“ vysvětluje ředitel muzea Paweł Machcewicz.

„Nevím, co bude. Počítáme s příjmy z prodeje lístků, z pronájmu restaurace, baru a obchodu a také hotelových pokojů. Možná nám to vystačí do konce roku, ale záruku nemáme.“

Dějiny na objednávku

Muzeum, které je přinejmenším na nějakou dobu k vidění v Gdaňsku, má v každém případě své příznivce mezi potomky bojovníků proti nacismu.

„Nemůžeme přece každé čtyři nebo osm let měnit pohled na dějiny.“

předsedkyně organizace Katyňská rodina

Paní Hanna Śliwa-Wielesiuková je předsedkyní gdaňské organizace Katyňská rodina sdružující děti a vnuky důstojníků, kteří v roce 1939 nejdřív vzdorovali německému a sovětskému útoku, a pak je povraždila stalinistická tajná služba NKVD v roce 1940.

„Jsem pobouřená, že takový spor vůbec vznikl. Jsme jako organizace i jako lidé žijící v Gdaňsku hrdí na toto muzeum hrdí,“ říká. „Zdá se mi, že se panu ministrovi nelíbí především to, kdo muzeum vybudoval. Podle mého názoru je to politická záležitost.“

Politika by se podle paní Hanny do takových věcí neměla míchat. „Nemůžeme každé čtyři nebo osm let měnit pohled na dějiny,“ uzavírá.

Polský Gdaňsk má tedy nové a velmi zajímavé muzeum. Jestli ale zůstane otevřené, jak dlouho a v jaké podobě, není vůbec jasné.