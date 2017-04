Nový seriál o Einsteinovi nabízí unikátní pohled na vědu, výbušnou dobu i spletité vztahy

Ke svým největším objevům Einstein nedospěl na základě laboratorních pokusů, byly výsledkem vizuálních experimentů v jeho hlavěFoto: National Geographic

Svět speciální a obecné teorie relativity smíchaný s nástupem nacismu a komplikovanými osobními vztahy geniálního vědce. To všechno nabízí desetidílný televizní seriál o Albertu Einsteinovi, který tuto neděli začne v desítkách zemí světa vysílat stanice National Geographic. Jde o unikátní počin, protože stanice se do hraného seriálu pustila vůbec poprvé. Celý projekt s názvem Genius se natáčel v České republice.

„Vždycky se napřed zaměřím na fyzickou stránku každé postavy, kterou mám ztvárnit. Snažím se trefit siluetu toho člověka a zjistit, kde má zhruba těžiště,“ přibližuje australský herec Geoffrey Rush svůj přístup k práci na titulní roli.

„Einstein byl podsaditější a menší než já. Musel jsem se proto pro natáčení asi o pět centimetrů zmenšit. Rozhodně jsem ale nechtěl Einsteina imitovat,“ zdůrazňuje.

Jeden Einstein nestačí

Seriál sleduje Einsteinův vzestup ze skromných poměrů. Rebelský myslitel s bujnou fantazií zprvu bojoval o uznání autorit, záhy se z něj však stala světová celebrita – muž, který prostřednictvím teorie relativity odhalil tajemství vesmíru. Seriál představuje i jeho vzrušující osobní život, náhlé projevy citů i tvrdost v jednání s nejbližším okolím včetně vlastních dětí, jeho dvou manželek a mnoha milenek, s nimiž je podváděl.

Pětašedesátiletý herec i přes zázraky moderní techniky a zlaté ruce maskérů samozřejmě nemohl vykouzlit mladého Einsteina, který se snaží dostat na curyšskou polytechniku. Geniálního fyzika v rozpuku mládí si proto zahrál Brit Johnny Flynn.

Společným jmenovatelem obou televizních Einsteinů přitom byla zvláštní angličtina s německým přízvukem, kterou vědec používal.

„Pracovali jsme s úžasnou trenérkou dialektů Barbarou, která se coby prostředník snažila naše hlasy sladit. Hlas se tak stal našim prvním styčným bodem, od kterého jsme přešli k fyzickému výrazu,“ popisuje zatím málo známý britský herec a hudebník Johnny Flynn.

Pak teprve prý oba představitelé začali online vybírat přídavná jména, která se jim zdála dost „einsteinovská“.

I věda může být krásná

„Einstein strávil spoustu času tím, že seděl, přemýšlel a ‚škrábal‘ rovnice do sešitu nebo křídou na tabuli. Tahle představa vám nenaskočí jako skvělá předloha pro dramatizaci,“ líčí zrod projektu Genius jeho výkonný producent Ken Biller.

„Když jsem se ale do jeho životního příběhu ponořil, zjistil jsem, že jsem byl úplně vedle. Einsteinův život, to nejsou jen skvělé myšlenky a vědecké objevy, ale taky profesní rivality nebo všechny ty výbušné osobní vztahy.“

Podle producenta je cílem seriálu mimo jiné ukázat, jaká je cena geniality a co to obnáší pro vědcovo okolí. Podle oscarového režiséra Rona Howarda, který měl na starosti první díl seriálu, nabízí Genius nesporně i zjištění, že špičková věda může být také krásná.

„Pochopil jsem to částečně už při práci na filmu Čistá duše a teď jsem se v tom jen utvrdil. Ti, kteří tenhle rozměr vědy dokážou uchopit, mluví o eleganci. Je to jako vytvoření hudebního tónu, který vám přijde krásný. Je to jakási harmonie,“ myslí si známý režisér.

britská herečka Emily Watsonová v roli Einsteinovy ženy ElsyFoto: National Geographic

„A upřímně řečeno, pochopení vesmíru skutečně vyčerpávajícím způsobem člověka uklidňuje. Třeba i teď, když o tom jen mluvím,“ dodává.

Albert a Elsa

Pořádně tvrdým oříškem se ukázalo být obsazení hlavní role giganta moderní vědy. Vysněný Geoffrey Rush už totiž na dobu natáčení měl potvrzené jiné závazky. Nakonec produkce radikálně změnila plány a přizpůsobila se Australanovi, který o roli velmi stál.

„Nikdy nemyslím na budoucnost, přijde i tak dost brzy.“

Albert Einstein

Einsteinovu druhou manželku Elsu hraje v seriálu Emily Watsonová, která se tak paradoxně už potřetí stala filmovou nebo televizní ženou Geoffreyho Rushe.

„Na Einsteinovi byl unikátní jeho skvělý intelekt. Opravdu důležití lidé v jeho okolí, ať už to byly ženy, nebo ne, mu vytvářeli prostor, aby se mohl realizovat a objevit věci, které úplně změnily povahu vnímání vesmíru,“ říká Emily Watsonová.

„Nemyslím si, že Elsa Einsteinová, kterou hraju, měla pocit, že se obětovala pro manželovu práci,“ dodává.

Desetidílný seriál, který se bude vysílat ve 171 zemích světa a 45 jazycích, rozhodně není nudnou televizní přednáškou o teoretické fyzice a historii. Příběh Einsteina – uprchlíka, který zažívá nástup nacismu, jehož šance na vítězství v Německu vědec dlouho zpochybňoval – nabízí i řadu nečekaných přesahů do současnosti.