Od mateřského mléka rovnou ke krabímu masu. V americkém Marylandu jsou kraby doslova posedlí

Konzumace krabího masa vyžaduje zkušenostiFoto: Jan Kaliba

Annapolis je sice hlavní, ale jinak docela malé a klidné město v americkém státě Maryland. Chlubí se hlavně svou akademií, která zásobuje svými absolventy námořnictvo Spojených států. Ale taky se tu každý rok už od konce druhé světové války koná krabí festival – velmi oblíbená atrakce, největší svého druhu na celém světě.

Cedule a směrovky jsou tu zbytečné, stačí důvěřovat čichu a Krabí festival prostě nemůžete minout. Pořádající Rotary Club vybírá od dospělých nejméně 65 dolarů a nabízí za to neomezenou krabí hostinu. Základní porce obnáší dva plné tácy, tedy deset krabů.

Krabi, kam se podíváš

Krab je i státním symbolem MarylanduFoto: Jan Kaliba

Steve Hall chráněný plastovou zástěrou vypadá trochu jako krabí řezník a hodinu před koncem akce už skoro nemá co vydávat. „Krabi, to je tady v Marylandu náboženství. Jedna z prvních věcí, kterou se tu děti naučí, je jak roztlouct krabí skořápku a vyšťourat z ní maso. V podstatě od mateřského mléka přecházejí rovnou ke krabům,“ směje se.

Na kraba narazíte v Marylandu opravdu všude. Je to státní symbol, objevuje se na vývěsních štítech, na tričkách, dokonce na značkách aut, ale – bohužel pro kraba samotného – úplně nejčastěji na talíři.

Dnes na festival přivezli asi 35 tisíc krabů nejen z Marylandu, ale i z Virginie, Floridy nebo Louisiany. Pořadatelé počítají s tržbou asi 60 tisíc dolarů, která poputuje na účet lokálním charitám. Každý snědený krab tedy znamená pomoc místní komunitě.

Deset na jednoho

Dva tácky po pěti krabech na osobu, informuje cedule u vstupuFoto: Jan Kaliba

Domorodec Tony zručně otvírá jednoho kraba za druhým a pomlaskává si nad lahodným bílým masem. Když zjistí, že jsem kraba jedl asi tak dvakrát v životě, dívá se na mě dost nevěřícně, až soucitně.

A pak mi hned názorně ukazuje, jak nejlépe se dostat zvířeti na kobylku a pochutnat si. Oddělit končetiny od těla, rozlomit je, pak rozbít malou dřevěnou paličkou a další maso najít v těle, kde je potřeba se vyhnout vnitřnostem.

Za svůj život jich prý takto „rozebral“ už možná desetitisíce. Tady na fotbalovém stadionu v Annapolisu jich vychází víc než deset na osobu. Lidmi obsypaná řada dlouhých stolů a lavic se táhne asi sto metrů, zabírá plošinu pod celou hlavní tribunou.

Nejlepší je krabí koláč

Stoly se pod jídlem a pitím prohýbají a opodál to nadšeně pozoruje David Lunden, prezident místní pobočky Rotary Clubu. „Jezdí sem hlavně lidé odsud z Marylandu nebo z nedalekého Washingtonu a okolí. Lov krabů je tu silné odvětví a festivaly jsou zdejší tradicí.“

„Ten náš je ale největší, proto sem jezdí návštěvníci z celých Spojených států a vlastně z celého světa,“ dodává David Lunden, jehož nejoblíbenější pochoutkou je takzvaný krabí koláč. „Podáváme i krabí polévku, a kdo chce, dostane i hot dog nebo hovězí. Ale stejně není nic lepšího než modrý krab.“

Ani klepeto nazmar

Pozůstatky po krabí hostině skončí na kompostu. Nic se nevyhodí bez užitkuFoto: Jan Kaliba

Zázemí pro největší krabí festival světa se chystá od rána, zato úklid po těchto krabích orgiích musí být hotový během dvou hodin. To je docela fuška, ale má to jednu výhodu – krab je zvíře recyklovatelné, takže jeho zbytky putují do stejného koše jako slupky od melounů, kukuřice nebo papírové nádobí. A nakonec ještě poslouží místním zahrádkářům.

„Kromě plastových kelímků a plechovek má všechen odpad, co tu vznikne, další využití,“ ukazuje mi Lynn, která ve svém stánku prodává krabí kompost. „Všechny tyhle organické zbytky vozíme na jednu marylandskou farmu a během osmi týdnů z toho vznikne velmi úrodný humus. Už teď přijímáme objednávky.“

Loni prý mělo úspěch, když ho prodávali pod názvem „Vánoční krabí kompost“.